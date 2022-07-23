إطلاق أكبر دورة تدريبية للصحفيين في محافظات الدلتا اليوم

أعلن حماد الرمحي، سكرتير عام مساعد نقابة الصحفيين ورئيس لجنة التدريب، عن انطلاق أكبر دورة تدريبية للصحفيين بمحافظات الدلتا، وذلك بمقر مركز التعليم المدني وإعداد القادة بمحافظة دمياط، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتوره منال عوض محافظ دمياط.

نقابة الصحفيين

وأوضح «الرمحي» في بيان اليوم أن الدورة التي تنظمها لجنة تطوير المهنة والتدريب التابعة لنقابة الصحفيين، تهدف إلى الارتقاء بمهارات الزملاء الصحفيين بالمحافظات، لضمان مواكبة التطور التكنولوجي في الصحافة العالمية.

مهارات الديسك

وأشار إلى أن الدورة تنقسم إلى 5 دورات تدريبية مكثفة ومتخصصة في الصحافة الرقمية وهي كالتالي:

الدورة الأولى تحت عنوان: مهارات «الديسك» والكتابة الصحفية وتضم، مهارات وفنون الكتابة الصحفية، ومهارات «الديسك» والصياغة الصحفية، ودراسة مهارات معالجة الأخطاء والمراجعة اللغوية، ومهارات معالجة الأرقام وعلامات الترقيم، إضافة إلى إجراء نماذج تطبيقية للأخطاء الصحفية ومعالجتها ويحاضر فيها الكاتب الصحفي محمد الدسوقي مدير تحرير الأهرام.

أما الدورة الثانية فهي دورة المراسل الصحفي والتعليق الإذاعي والتليفزيوني وتشمل مهارات المراسل الإذاعي والتليفزيوني، ومهارات إعداد وتصوير وتحرير تقارير الفيديو الصحفية، وإجادة كافة فنون التعليق الصوتي «الإخباري، الوثائقى»، وتعلم مهارات تقديم البرامج، والندوات والمؤتمرات، بالإضافة إلى التدريب على مهارات التحكم بالطبقات الصوتية وتحاضر فيها الإذاعية رضا الكرداوي.

دورات متخصصة في التحول الرقمي في الصحافة والإعلام

وتابع حماد الرمحي: كما تتضمن الدورة ثلاث دورات متخصصة في التحول الرقمي في الصحافة والإعلام يأتي في مقدمتها مهارات الكتابة الرقمية وهي الدورة الثالثة وتشمل مجموعة من المحاور من بينها، مهارات الكتابة الرقمية، وأنواع المحتوى الصحفي الرقمى، ومهارات كتابة المحتوي الصحفي المتوافق مع محركات البحث، ومهارات وتقنيات وأدوات جوجل، فضلاً عن صحافة الروبوت وبرامج وتطبيقات تحليل البيانات وتحاضر فيها الكاتبة الصحفية غادة سويلم خبيرة الإعلام الرقمي.

أما الدورة الرابعة وهي مهارات إدارة المنصات الإلكترونية وتشمل، مهارات كتابة ونشر المحتوى الصحفي لمواقع التواصل الاجتماعي، ومهارات التسويق الإلكتروني عبر منصات الـ«سوشيال ميديا»، وطرق وأدوات تحقيق الأرباح من المنصات الرقمية «فيسبوك، يوتيوب، سناب شات، تويتر، وغيرها»، ومهارات استخدام أدوات مشروع فيسبوك للصحافة، فضلاً عن مهارات تحقيق الأرباح من البث المباشر عبر «فيسبوك» وأدوات التحليل الرقمي لمواقع التواصل الاجتماعي، ودراسة الممارسات الصحفية الخاطئة عبر الـ«سوشيال ميديا»، وتقنية Blockchain واكتشاف الأخبار والصور والفيديوهات المزيفة.

التسويق الإلكتروني

أما الدورة الخامسة وهي التسويق الإلكتروني ومحركات البحث فتشمل تعريف شامل لـ«SEO» و«SEM»، وطرق وأدوات تصدر مواقع البحث بالطرق المجانية، وطرق وأدوات تصدر مواقع البحث بالطرق المدفوعة.بالإضافة إلى تهيئة المواقع لمحركات البحث، مهارات التعامل مع محركات البحث «جوجل» وخلافه، الأدوات المستخدمة لتهيئة محركات البحث، مهارات النشر المتوافقة مع قواعد الـ«SEO» وتشمل: «العنوان الرئيسي والعناوين الفرعية، وصف الخبر، الكلمات المفتاحية وأرشفة الصور في جوجل، الروابط الداخلية والخارجية» ويحاضر فيها الكاتب الصحفي هاني زبيده، خبير الإعلام الرقمي.