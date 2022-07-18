«الصحفيين» تعلن تنظيم أول دورة لـ«صحافة السيارات».. وأخرى عن التصوير

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، عن تنظيم أول دورة تدريبية حول «صحافة السيارات».

صحافة السيارات منحة مجانية

وأكدت لجنة التدريب، في بيان لها، أن الدورة عبارة عن «منحة مجانية» لجميع الصحفيين، يحاضر فيها الكاتب الصحفي والإذاعي هشام الزيني، رئيس تحرير «الأهرام أوتو»، وتتضمن مجموعة من المحاور الرئيسية التي تهدف إلى تطوير وتنمية مهارات الصحفيين من بينها، «دراسة فنون وألوان الصحافة المتخصصة في قطاع السيارات، التعرف على مهارات الصحفي المحترف في قطاع السيارات، وأخلاقيات الكتابة الصحفية لمحرري السيارات».

وأضاف البيان، أنه سيتم دراسة مهارات التعامل مع المصادر والخبراء والجمهور، ومهارات تقديم البرامج «التليفزيونية والاذاعية» المتخصصة في قطاع السيارات، ومهارات تقديم التحليل الصحفي لأسواق السيارات، ومهارات صحافة الفيديو والتقارير الخارجية لقطاع السيارات.

وقال حماد الرمحي، رئيس لجنة التدريب، أنه سيتم تنظيم حفل في نهاية الدورة لتكريم الزملاء المشاركين بها ومنحهم شهادات التقدير المعتمدة من نقابة الصحفيين.

دورة تدريبية حول مهارات التصوير

كما أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، عن تنظيم دورة تدريبية حول مهارات «فن التصوير» الصحفي والفوتوغرافي، مؤكدة أنها عبارة عن «منحة مجانية» لجميع الزملاء الصحفيين، معلنة عن فتح باب الاشتراك في بالدورة.

وقال حماد الرمحي، رئيس لجنة التدريب، إن الدورة تتضمن مجموعة من المحاور الرئيسية، بينها «دراسة مهارات فن التصوير الفوتوغرافي والصحفي، مهارات استخدام الكاميرات وآلات التصوير، التعرف على أنواع التصوير الفوتوغرافي، أهم زوايا التصوير المميزة، أدوات التعريض والتحكم، فتحات العدسات وسرعة الشتر والأيزو.

كما تهتم الدورة بدراسة أخلاقيات التصوير الصحفي في الجنازات والأحداث العامة، والأخطاء الشائعة في الصور وطرق علاجها، ومهارات التصوير بالموبايل، ومهارات معالجة الأخطاء وتحرير الصور، بالإضافة الي التدريب العملي على التصوير الصحفي الاحترافي، وذلك تحت إشراف المصور الصحفي مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين.

أضاف الرمحي، أنه سيتم تنظيم حفل في نهاية الدورة لتكريم الزملاء المشاركين بها ومنحهم شهادات التقدير المعتمدة من الصحفيين.