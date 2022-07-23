هل اليوم إجازة رسمية في مصر؟.. اعرف الجهات الحاصلة عليها

يطرح العديد من المواطنين سؤالًا على محركات البحث «جوجل»، وهو هل اليوم إجازة رسمية في مصر؟، لذا يستعرض «الوطن» في السياق التالي الجهات التي ستحصل على الإجازة سواء في القطاع الخاص أو العام، بعدما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن اليوم السبت الموافق 23 يوليو، هو إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة يوليو.

هل اليوم إجازة رسمية في القطاع الحكومي؟

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن اليوم السبت الموافق 23 يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، لكل من العاملين والموظفين في مختلف الوزارات، أو الهيئات الحكومية، ووحدات الإدارات المحلية، والمصالح الحكومية، وأيضًا شركات القطاع العام، بالإضافة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص.

وزارة القوى العاملة تعلن اليوم إجازة رسمية في القطاع الخاص

وأعلن وزير القوى العاملة، أن اليوم السبت الموافق 23 يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى عيد ثورة 23 يوليو، وذلك للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ويأتي ذلك وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بتحديد إجازة عيد ثورة يوليو المجيدة في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

وشددت الوزارة على أنه إذا اقتضت ظروف العمل، فيجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.