ابدأ مشروعك «أونلاين» واكسب آلالاف الجنيهات.. 3 أفكار لا تحتاج إلى خبرة

في الوقت الذي يُتاح فيه تمويلات من عدة جهات، لم يعد توفير رأس مال المشروع العقبة الأساسية للراغبين في امتلاك «بيزنس» خاص بهم وإدارته، بل بات الشرط الأساسي هو امتلاك المعرفة وأن يكون لديك ما يعرف بـ الـ Know How أو «الصنعة» التي تتقنها لضمان نجاح مشروعك.

وعلى سبيل المثال، فإنَّ إدارة مشروع محل عطارة يحتاج لخبرة طويلة بالمجال ولا يحتاج للعمالة، ولابد أن يكون صاحب النشاط مُلم بأفضل أنواع التوابل وبهارات الطعام، وما يفضله الشعب المصري أو «الزبون»، ما سينعكس بالإيجاب على المبيعات، وبالتالي لابد من دراسة السوق المحلي واحتياجاته ليستطيع صاحب المحل أو المشروع التغلب على هذا الأمر.

ابدأ مشروعك «أونلاين» من البيت

ووفقا للموقع الرسمي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لمجلس الوزراء، فإنَّ هناك 3 أفكار لـ مشروعات أونلاين لا تحتاج لخبرة طويلة بمجال معين، ويمكن لكثيرين تنفيذها خاصة الشباب والمرأة، ونستعرضها في التقرير التالي:

1. تصميم مواقع الإنترنت

إذا كنت لا تمتلك الكثير من المدخرات، فقم بإطلاق موقعك الإلكتروني مجانا، ولو بمدونة أو «بلوجر» لتحقيق أرباح جيدة، وكلما زاد دخلك كلما استطعت التوسع في المشروع الأونلاين باستضافة المواقع ومشاهير المجال، ما يحقق دعاية لموقعك تحقق زيارات لمُدوناتك، وبالتالي ايرادات وأرباح.

2. مشروع قناة يوتيوب

يبحث الكثيرين عن الثراء والشهرة معاً، لكن إن كنت من أصحاب «المحتوى» فما عليك سوى بفتح قناة على موقع يوتيوب، وتقديم محتوى مصنوع من خلالك بأبسط المعدات، فربما لن تحتاج سوى لكاميرا الموبايل، والتصوير من مسكنك أو سيارتك، أو حتى من الأماكن العامة.

وتزامنا مع إندلاع أزمة الوباء العالمي والاجراءات الاحترازية والعزل الصحي، حقق الكثير من الأشخاص الشهرة والذين سارعوا بإطلاق برامجهم، لكن الاستمرارية للمحتوى الجيد والهادف.

وتوفر تطبيقات مثل فيسبوك وتيك توك امتلاك المستخدمين حسابات وقنوات لتقديم المحتوى، وبالتالي تحقيق أرباح.

3. مشروع مقدم الخدمات الحر أو الـ «فري لانس»

من المشروعات الصاعدة والمطلوبة وعالية الربح، والتي لن تحتاج منك تكاليف مرتفعة لبدء النشاط، فيمكنك تقديم خدمات التفريغ الصوتي والسيو للمنصات، من خلال التعاقد الحر أو الـ «فري لانس»، فقط امتلك منصة للعمل الحر تقوم بدور الوسيط بين مزودي الخدمات ومن يحتاجونها، كما يمكنك إطلاق تطبيق لذلك مع الوقت.