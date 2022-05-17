كوني محترفة.. خطوات الاشتراك في تدريب «فري لانسر» من وزارة الشباب والرياضة

يتجه الكثير من الشباب للبحث عن وظائف «فري لانسر» كونها تمنح مقابل مادي مناسب، فضلا عن أنها لا تقيد الأشخاص بالحضور بل يمكنه العمل من المنزل أو المقهى وغيرها ولهذا تمنح الفرد فرصة للعمل في أكثر من وظيفة بهذا الشكل، ولهذا تمنح وزارة الشباب والرياضة فرصة للسيدات للحصول على تدريب يجعلهن «Freelancer» محترفات.

ووفقًا لوزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع فودافون، منصة Vodafone begin، وشركة مايكروسوفت والمركز القومي للمرأة بالتعاون مع هيئة كير مصر للتنمية من خلال مشروع طور وغير، بات من حق الفتيات والسيدات العمل من المنزل من خلال كورسات ريادة الأعمال وDigital skills في إطار برنامج Freelancer For Women.

وتمنح الشباب والرياضة الفرصة الحقيقية لـ 3000 سيدة كل عام كي تعمل وتستغل وقتها لتكون Freelancer ناجحة، ويمكن للسيدات التقدم من خلال هذا الرابط ليحق لها الحصول على الكورسات.

تفاصيل كورسات ريادة الأعمال

تتيح المنصة الرقمية لـ «Freelancer» للمساعدة في خلق فرص للشباب في سوق العمل.

تهدف إلى تعزيز مهاراتهم الرقمية حتى يتمكنوا من تمهيد الطريق لنجاحهم في المستقبل ومساعدتهم على اكتساب الخبرة.

- تسهل هذه المنصة الرقمية على جميع الشباب «النساء، الطلاب الجامعيين، الخريجين وذوي الإعاقة»، الحصول على فرصة لكسب المال من خلال استخدام مهاراتهم وقدراتهم في المجال الرقمي لخدمة عملائنا المسجلين على المنصة.

- يتم التقديم بمجرد إنشاء حسابك وتفعيله وبناء صفحتك.

كما تتيح المنصة البحث عن وظيفة والتصفية حسب المجال الذي تريده، ثم يمكنك التقدم للوظيفة وانتظار موافقة صاحب العمل.

البيانات المطلوبة للتسجيل في كورس Freelancer منها إدخال الاسم عربي رباعي كامل، الاسم باللغة الإنجليزية المراد كتابته بالشهادة، تاريخ الميلاد، رقم واتساب، اختيار الفترة صباحي أو مسائي، المحافظة التي تنتمي لها، رقم بطاقة الرقم القومي، إيميل، والرد على سؤال هل ترغب في الدخول بجروب واتس.