أصحاب "السناتر" عن العمل رغم حملات الإغلاق: الحجز أونلاين بالكود

كشف عدد من أصحاب السناتر، عن خطتهم المقابلة لخطة وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم لإغلاق السناتر أو على الأقل تقليل عدد الطلاب المترددين عليها، موضحين أنهم استخدموا نهجًا جديد للتدريس.

وقال أحد أصحاب السناتر لـ"الوطن"، إنه جرى تجهيز قاعات تتيح للمدرسين التدريس أون لاين للطلاب، دون حضورهم للسنتر، خوفًا من ملاحقة المدرسين وانتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن توفير وقت الطلاب.

وأضاف أحد ملاك السناتر في مصر الجديدة، أنهم اعتمدوا هذه الخطة منذ أواخر العام الماضي، من انتشار فيروس كورونا، في وقت كانت فيه امتحانات الثانوية العامة على الأبواب.

وعن اشتراك الطلاب في هذه السناتر، أوضح أن الحجز يتم أون لاين في كل حصة، بعدها يتم توفير رقم كودي يمكن الطلاب من الدخول للحصة، بحيث يمكن للطلاب حضور أي حصة أو عدم حضورها حسبما يريده.

وحول أسعار الدروس، أكد على أن الأسعار لم تختلف كثيرًا عن العام الماضي.

طارق شوقي عن السناتر: لا تنتمى لمنظومة التربية والتعليم

وفي وقت سابق، واصل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي انتقاده للدروس الخصوصية، واصفًا مراكز الدروس الخصوصية إنها لا تنتمى لمنظومة التربية والتعليم، وبلا أساسيات.

وأوضح:" شيء مؤلم أن نجد طلاب يذهبون للسناتر، نقدم هذا العام أكبر حجم من الخدمات بأشكال مختلفة من أول حصص التلفزيون ببلاش، ومجموعات التقوية بالمدارس لا تقارن بالمراكز الخصوصية، لأن معلمينا تحت الرقابة وحركة المال محكومة والوزارة مسئولة فنيًا وصحيًا".

ووصف وزير التعليم، أن ما يحدث فى الدروس الخصوصية بـ"مش تعليم"، فالتعليم ليس تحفيظ الطلاب المناهج بهذا الشكل، ونسعى للانتقال إلى ثقافة التعلم، وهذا ما يتم ممارسته فى القنوات ومجموعات التقوية، أما الدروس الخصوصية تلغي قدرات الطلاب، وهذا يخالف استراتيجية التعليم الجديدة.