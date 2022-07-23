مدارس التعليم المزدوج في البحر الأحمر.. تعليم وتدريب ومرتب شهري للطلاب

يشهد التعليم المزدوج إقبالا شديدا من الطلاب خريجي الشهادة الإعدادية وذلك لما له من عدة مزايا حيث يتيح للطلاب التعليم وتعلم التدريب على مهنة يعمل بها بعد التخرج، بالإضافة إلى تقاضي الطالب راتبا بشكل شهري بنظام المكافأة من المنشأة التي يتدرب بها، وتتراوح ما بين 500 جنيه إلى 1500، وذلك بالتنسيق بين إدارة التعليم المزدوج والمؤسسات الخاصة التي التي تتيح للطلاب التدريب بها.

يوضح كامل على مدير التعليم المزدوج بمحافظة البحر الأحمر في تصريحات لـ «الوطن»، أن التعليم المزدوج هو نظام يتيح للطالب الدراسة وتعلم مهنة والتدريب عليها بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف إعداد كوادر شبابية تمتلك مهارات فنية تفيد في سوق العمل وتدريب الطلاب على تعلم حرفة وذلك في إطار اهتمام الدولة بالتعليم الفني.

مدة الدراسة بالتعليم المزدوج

ويضيف مدير التعليم الفني أن نظام التعليم الفني المزدوج نظام مدته الدراسية 3 سنوات، ويقبل من حاملي الشهادة الإعدادية، وتكون مدة الدراسة 11 شهرا في العام بمعدل 6 أيام دراسة في الأسبوع، منها 4 أيام عملي في إحدى المنشآت السياحية او الصناعية او التجارية ويومان دراسة نظري في مدرسة التعليم المزدوج على أن يحصل الطالب مكافأة شهرية من المنشآة التي يتدرب بها بالتنسيق مع إدارة التعليم المزدوج.

مدارس التعليم المزدوج بالبحر الأحمر

يكشف كامل على أن محافظة البحر الأحمر تضم 6 مدارس تعليم مزدوج وفصول ملحقة منها 3 مدراس تعليم فني الصناعي بمدن الغردقة والشلاتين والقصير وتقبل من تنسيق 180‪ درجة لحاملي الشهادة الإعدادية هذا العام، ومدرستان للتعليم الفني الفندقي بمدينة الغردقة ومدرسة للتعليم التجاري بالغردقة وتقبل من تنسيق 150‪ درجة لحاملي الشهادة الإعدادية العام الحالي.

مد فترة التقديم التعليم المزدوج

وعلى الطالب أن يجتاز شروط القبول بمدارس التعليم المزدوج، وهي أن يكون حاصل على شهادة إعدادية حديث، ولا يتعدى سنه 15 عاما، وأن يجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية، تم مد فترة التقديم في مدراس التعليم المزدوج حتى نهاية شهر يوليو الجاري من خلال المنصات الإلكترونية.