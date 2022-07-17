سعادة بين طلاب الثانوية العامة في البحر الأحمر بسبب «الجيولوجيا وعلم النفس» (صور)

خرج طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر من اللجان عقب تأدية امتحان مادتي الجيولوجيا وعلم النفس اليوم الأحد والسعادة على وجوههم.

وبرر الطلاب سعادتهم لسهولة الامتحانات اليوم، لقسمي الأدبي والعلمي حيث جاء مستوى الامتحان في مادة الجيولوجيا وعلم النفس في مستوى الطالب المتوسط.

أراء طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر

وقال عدد من الطالبات القسم الأدبي بلجنة مدرسة الغردقة الثانوية بنات إن تقريبا 80 ٪؜ من الامتحان سهل وبسيط و20% غير مباشر، وكان الوقت مناسب والامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأشارت عدد من طالبات القسم العلمي علوم إلى أن امتحان مادة الجيولوجيا كان في مستوى الطالب المتوسط، بينما قالت عدد من الطالبات القسم العلمي رياضة أن التفاضل والتكامل كان متوسط ولكن الوقت غير كاف، وأن هناك بعض النقاط غير المباشرة في الامتحان.

امتحانات الشهادة الثانوية العامة بالبحر الأحمر دون شكاوى

ومن جانبه قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ «الوطن» إن 2836 طالبا وطالبة انتهوا من أداء امتحان اليوم داخل 13 لجنة امتحانية بمدن محافظة البحر الأحمر دون شكاوى، حيث لم تتلق غرفة عمليات البحر الأحمر أي شكاوى بخصوص الامتحانات اليوم.

وفي سياق آخر تشهد عدد من مدارس البحر الأحمر التوسعات والإنشاءات للمدارس لمواجهة الأعداد المتزايدة من الطلاب وهي مدرسة محمد بغدادي للتعليم الأساسي َ مدرسة زينب عوض للتعليم الأساسي، مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية الحديثة، مدرسة الفيروز للتعليم الأساسي وذلك بمدينة الغردقة.