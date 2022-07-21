تداول 3911 طن بضائع ووصول ومغادرة 2503 ركاب بمواني البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر خلال 24 ساعة الماضية تداول 3911 طن بضائع عامة متنوعة، و196 شاحنة، و229 سيارة ملاكي، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفينة.

كما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2503 ركاب بمواني البحر الأحمر، وذلك حسب بيان هيئة مواني البحر الأحمر.

حركة تداول مواني البحر الأحمر

وحسب بيان هيئة مواني البحر الأحمر، اليوم الخميس، بلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 2615 طن بضائع عامة ومتنوعة، و126 شاحنة، و31 سيارة، كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 1296 طنا من البضائع العامة والمتنوعة، و70 شاحنة، و198 سيارة ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة «الحرية 2» بإجمالي 35 شاحنة، وبحمولة 896 طن بضائع عامة ومتنوعة، و161 سيارة ملاكي، والعبارة «القاهرة» بـ26 سيارة ملاكي، والعبارة «عمان» بإجمالي 23 شاحنة، وبحمولة 252 طن بضائع عامة ومتنوعة، و6 سيارات ملاكي، والسفينة «FIRST BRIDGE» فارغة قادمة من اليونان، لشحن فوسفات، كما تم مغادرة السفينة «أمل» بإجمالي 98 شاحنة بحمولة 2351 طن بضائع عامة ومتنوعة، و5 سيارات ملاكي، والعبارة «القاهرة» بإجمالي بعدد 22 سيارة ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 11 شاحنة، بحمولة 148 طن بضائع عامة، و5 سيارات ملاكي، وشاحنة فارغة، فيما غادرت العبارة «سيناء» بإجمالي 28 شاحنة، بحمولة 264 طن بضائع عامة و4 سيارات ملاكي.

عودة التيار الكهربائي لمناطق بالغردقة

وفى سياق آخر، أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن التيار الكهربائي سيعود مرة أخرى لمنطقة قسم شرطة ثان ومنطقة حفر الباطن 2 والمركز الحضري بالغردقة، وذلك الساعة الثانية ظهرًا، عقب الانتهاء من عمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.