أخبار محافظة البحر الأحمر.. تفاصيل إنقاذ سلحفاتين ودولفين

شهدت محافظة البحر الأحمر في الساعات القليلة الماضية ثلاث وقائع بحرية على شواطئ الغردقة ومرسى علم حيث شهدت مدينة الغردقة إنقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض من حالة إعياء شديدة وخضعت للعلاج تحت إشراف فريق طبى لمدة 28 يوما وحالة إنقاذ أخرى تحرير دولفين في قاع البحر من عوالق في زعنفته اليمنى، وإعادته للسباحة مرة أخرى، كما شهدت مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر إنقاذ سلحفاة صغيرة من الشباك وإعادتها لقاع البحر مرة أخرى.

28 يومًا للحفاظ على سلحفاة بحرية نادرة مهددة بالانقراض

تمكن فريق طبى المعهد القومى لك من علوم البحار والمصايد بالغردقة برئاسة دكتورة نهلة حسام بإنقاذ السحلفاة البحرية من نوعية منقار الصقر المهددة بالانقراض وذلك حفاظا علي الحياة البحرية والتي تم العثور عليها بشواطئ الغردقة و كانت تعاني من حالات طبية معقدة

يقول دكتور محمود دار مدير معهد علوم البحار بالبحر الأحمر بأنه تم البدء في خطة التشخيص والعلاج فور استلام السلحفاة لإنقاذ حياتها، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مدة علاج السلحفاة استغرقت 28 يومًا ، تم توفير علاجات طبية وتكميلية وجسدية يومية مكثفة للسلحفاة باستخدام جميع المرافق المتاحة حتى تعافت تمامًا وأجرىت لها عملية إعادة التأهيل لتعود إلى حياتها الطبيعية.

إنقاذ دولفين في الغردقة

وشهدت الغردقة خلال الساعات الماضية تحرير دولفين في قاع البحر من عوالق في زعنفته اليمنى، وإعادته للسباحة في بواسطة مجموعة من الغطاسين الذين قاموا بالمهمة خلال رحلة غطس في منطقة أم قمر بشواطئ الغردقة.

تفاصيل إنقاذ سلحفاة بشواطئ مرسى علم

نجح أمس الثلاثاء حارس شاطئ في إنقاذ سلحفاة عالقة في الشباك على شواطئ مرسى علم وإعادتها مرة أخرى إلى مياه البحر.

قال مصطفى الأسواني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه شاهد سلحفاة صغيرة عالقة بشباك أحد الصيادين ولم يتردد في الغوص في المياه وانتشالها ونجح بمساعدة السائحين في تخليصها من الشباك وإعادتها للمياه مرة أخرى وهي تسبح وسط تصفيق وإعجاب السائحين الأجانب، حيث تعتبر السلحفاة من الكائنات البحرية النادرة والمهددة بالانقراض وتعبر ثروة بحرية يجب الحفاظ عليها.