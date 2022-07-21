تعليم البحر الأحمر تعلن موعد الدور الثاني للشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، عن موعد انطلاق امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، عام ولغات، وذلك في إطار تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني

وأوضح هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات على مستوى المحافظة، يبلغ 2012 طالباً وطالبة، موزعين على 11 لجنة امتحانية، بواقع 5 لجان بمدينة الغردقة، ولجنة في كل من مدن رأس غارب، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم، والشلاتين، وحلايب.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني

ويؤدي الطلاب في اليوم الأول السبت 23 يوليو، الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الأحد 24 يوليو، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

الاثنين 25 يوليو، امتحان مادة الهندسة.

الثلاثاء 26 يوليو، امتحان مادتي الجبر والإحصاء.

الأربعاء 27 يوليو، امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

وينتهي ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس 28 يوليو، بامتحان مادة العلوم.

غرفة عمليات المديرية

وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم في البحر الأحمر تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، تعمل على مدار الساعة، لتلقي أي شكاوى إن وجدت، والعمل على حلها، مشدداً على مديري الإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري والمستمر، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وارتداء الكمامات، حفاظاً على سلامتهم.