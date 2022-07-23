شاب يتخلص من حياته بحبة الغلة بسبب خلافات عائلية في المنوفية

أقدم شاب على التخلص من حياته بتناوله قرص حفظ القمح السام المعروف باسم «حبة الغلة»، وجرى نقله إلى مستشفى أشمون العام لمحاولة إنقاذه ولكنه فارق الحياة، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن السبب وراء تخلص الشاب من حياته هو أزمة نفسية كان يمر بها بسبب خلافات أسرية.

خلافات أسرية وراء تخلص شاب من حياته في أشمون

بالانتقال والفحص من مباحث مركز شرطة أشمون، تبين أن الشاب يدعي «م.ج» 19 عاما، وتناول حبة الغلة إثر خلافات أسرية، وبسؤال أسرته نفت وجود أي شبهة جنائية حول الوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بإقدام شاب على التخلص من حياتها بحبة الغلة بسبب أزمة نفسية، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

طالبة تتخلص من حياتها في مركز الشهداء بالمنوفية

على صعيد متصل، شهد مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، أمس، تخلص طالبة من حياتها بحبة الغلة بسبب رسوبها في امتحانات الصف الثاني الثانوي، وجرى نقلها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياتها ولكنها توفيت، وبسؤال أسرتها أكدوا أن السبب هو مرورها بأزمة نفسيه نتيجة رسوبها في الامتحانات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق والتي صرحت بدفن الجثة.