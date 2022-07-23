أخبار المنوفية.. طالبة تتخلص من حياتها وغرق شاب وإصابة طالبة بتسمم

أحداث مؤلمة شهدتها محافظة المنوفية خلال 24 ساعة الماضية، بدأت بمصرع شاب غرقا في نهر النيل المار بقرية الفرعونية، كما أصيبت طالبة بسم الفئران بعد تناولها الطعام دون غسل يديها وذلك بعد وضعها السم القاتل في أنحاء المنزل، بالإضافة إلى تخلص طالبة من حياتها بمركز الشهداء بقرص حفظ القمح السام، كما تم العثور علي جثمان سائق توكتوك داخل مجرى مائي بدائرة قسم شبين الكوم، كما تم شن حملة لتطعيم المواطنين للقاحات فيروس كورونا.

مصرع شاب غرقا في نهر النيل

خيمت حالة من الحزن الشديد في قرية كفر الفرعونية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بعد غرق الشاب «م.م»، أثناء الاستحمام ما أدى مصرعه، وأكد مصدر أمني أن الإنقاذ النهري يبحث عن جثة الشاب، وسط تجمع كبير من أسرة الشاب ومن أهالي القرية منتظرين خروج الشاب وتشيع جثمانه إلى مثواه الأخير.

إصابة طالبة بتسمم بسبب «الحبة القاتلة»

وشهدت مستشفى الباجور، استقبال طالبة مصابة بالتسمم نتيجة تناولها الطعام دون غسل يديها، بعد الإمساك بسم الفئران، ويقوم الأطباء بتقديم الرعاية الصحية لها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

طالبة تتخلص من حياتها بعد رسوبها في الامتحانات

وتخلصت طالبة من حياتها بـ«حبة الغلة» نتيجة رسوبها في امتحانات الصف الثاني الثانوي وتأثر حالتها النفسية في مركز الشهداء، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم لإجراء تشريح الجثة، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تم سؤال أسرتها والتي نفت وجود شبهة جنائية.