لحظة غضب تنهي عشرة العمر.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته في المنوفية

أثارت جريمة قتل ربة منزل لزوجها في مركز تلا بالمنوفية، حالة من الجدل عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة مع نشر تفاصيل الواقعة واعترافات المتهمة، وكون الزوجة تبلغ من العمر 55 عاما، والزوج مدرس بالمعاش ويبلغ من العمر 63 عاما، وهي أم أولاده وبينهما عشرة عمر، لكن لحظة غضب أجهزت هذه العشرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المنوفية، خبر جريمة القتل على نطاق واسع، مؤكدين أن كثرة الجرائم تستحق وقفة من علماء علم الاجتماع والنفس لمناقشة أسباب الجرائم خاصة أن هذه الواقعة حدثت بين زوجين بعد عشرة عمر وعلاقة استمرت لسنوات.

تفاصيل جريمة قتل زوجة لزوجها في المنوفية

تعود تفاصيل الواقعة، إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع مدرس بالمعاش بطعنة نافذة في الصدر على يد زوجته بسكين المطبخ، ما أدى إلى وفاته، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى معاينة مسرح الجريمة، وتم ضبط ربة المنزل، والتحفظ على أداة الجريمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

اعترافات زوجة بقتل زوجها في المنوفية

وخلال التحقيقات اعترفت ربة المنزل المتهمة بقتل زوجها في المنوفية، موضحة أنها لم تقوم بقتله عن عمد وإنما قتلته بالخطأ بعد مشاجرة بينها وبين زوجها داخل المطبخ بسبب مصروف البيت أثناء إعداد الطعام، مشيرة إلى أنها كانت تمسك بالسكين في يديها، واحتد الخلاف بينهما وقامت بارتكاب الجريمة، مشددة على أنها لم تقصد ارتكاب الجريمة.

وأمرت جهات التحقيق بحبس ربة المنزل المتهمة في واقعة قتلها لزوجها بدائرة مركز تلا بقرية كفر العرب، علي ذمة التحقيقات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وكان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا يفيد بوقوع جريمة نفذتها ربة منزل لزوجها، وجري ضبط المتهمة، وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجريمة.