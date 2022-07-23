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السيسي يوجه التحية لأبطال ثورة 23 يوليو: صنعوا للوطن فجرا جديدا

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محمد عزالدين
10:09 ص | السبت 23 يوليو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قدم  الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية للزعيم الراجل جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات ومحمد نجيب، وذلك خلال كلمته بمناسبة ثورة 23 يوليو.

وقال الرئيس السيسي، «تحية تقدير واعتزاز خلال هذه الذكرى العطرة إلى هؤلاء الأبطال الذين تقدموا لقيادة الثورة، وحملوا أرواحهم على أكفهم ليصنعوا لوطنهم فجرا جديدا، وعلى رأسهم الزعيم جمال عبدالناصر والرئيس محمد أنور السادات والرئيس محمد نجيب».

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