السيسي: ثورة 23 يوليو نموذج للعلاقة الفريدة بين الشعب والجيش

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، قائلا: «تاريخ قواتكم المسلحة كعهدكم بها دائما، حافلا بالبطولات والإنجازات الوطنية، وبينها ثورة يوليو المجيدة، التي حملت القوات المسلحة لواءها عندما خرجت طلائعها ليلة الثالث والعشرين من يوليو قبل 70 عاما، لتلتف حولها وتساندها جموع وجماهير هذا الشعب، لتعلن قيام الثورة التي ردّت للوطن عزّته وللمواطن كرامته».

ثورة 23 يوليو

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو، أنّ ثورة يوليو جاءت ليسطر التاريخ نموذجا للعلاقة بين الشعب والجيش، التي اتسمّت عبر عقود طويلة بالتلاحم والثقة العميقة المتبادلة، علاقة فريدة من نوعها بين شعب أبيّ عظيم، وجيش يمثل نموذجا للمؤسسة الوطنية التي تدرك مهمتها وتؤديها على الوجه الأكمل ولا تحيد عنها.