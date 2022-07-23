رابط تظلمات التموين 2022.. اعرف التفاصيل والخطوات

تستمر عملية التقدم بملفات التظلمات التموينية، فهناك العديد من عمليات البحث على محركات البحث العالمية «جوجل»، من قبل المواطنين عن رابط تظلمات التموين 2022، فهناك الكثير تم حذفهم بسبب تخطي الدخل الشامل، أو بسبب امتلاكهم لسيارة حديثة بداية موديل 2018 أو أحدث، لذا فتحت وزارة التموين للمحذوفين فتح باب التظلمات، لبحث سبل رجوعهم للتموين مرة آخرى.

رابط تظلمات التموين 2022

ووفقًا للدور الخدمي والاجتماعي الذي تقدمه جريدة وموقع «الوطن»، لمتابعيها، نستعرض لكم رابط تظلمات التموين 2022، وللتقدم أضغط «هنــــا»

مستندات تظلمات التموين 2022

وتتسلم مكاتب التموين والإدارات التموينية مستندات تظلمات التموين 2022 من المواطنين أصحاب بطاقات التموين ممن تم حذفهم من صرف السلع التموينية بداية من شهر يونيو الماضي، إذ تشمل المستندات المطلوبة كالتالي:

1- صورة البطاقة التموينية.

2- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة وهو صاحب البطاقة التموينية.

3- صورة بطاقات الرقم القومي لأفراد البطاقة التموينية أو شهادات الميلاد لأفراد البطاقة التمونية.

4- الايتاء بتذكرة صرف الخبز المكتوب بها رسالة إثبات الدخل الشامل أو رسالة امتلاك السيارة.

5- الايتاء ببيان بالأجر الشامل الذي يتقاضاه صاحب البطاقة شهريًا من جهة عمله الحكومية مختوم بختم النسر شعار الجمهورية.

6- الايتاء شهادة من الإدارة العامة للمرور مختومة بختم وزارة الداخلية بشأن بيانات السيارة المملوكة لصاحب البطاقة وموديلها، لإثبات عدم امتلاك سيارة موديل 2018 فأحدث.

وزارة التموين تفحص تظلمات المواطنين من الحذف

وتعمل وزراة التموين والتجارة الداخلية، على فحص أوراق التظلمات المقدمة من قبل المواطنين، وذلك من خلال مكاتب التموين الإدارية، على حسب عنوان كل بطاقة تموينية، موضحة بأن مهمة مكاتب مديريات التموين في استلام الملفات من المكاتب وإرسالها للجهات المعنية بديوان وزارة التموين والتجارة الداخلية، للبدء في إعادة فحصها، وبحث كيفية عودة المحذوفين لمن يستحق مرة آخرى.