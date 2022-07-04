تظلمات التموين 2022.. استمرار تلقي طلبات أصحاب البطاقات المحذوفين من الدعم

تستمر عملية التقدم بملفات تظلمات التموين 2022 حاليا في مكاتب التموين والإدارات التموينية من أصحاب البطاقات التموينية، الذين تم حذفهم بسبب تخطي الدخل الشامل لهم عن 9600 جنيه شهريا، أو بسبب امتلاكهم سيارة حديثة بداية من موديل 2018 فأحدث، إذ أتاحت وزارة التموين للمحذوفين فتح باب التظلمات؛ لبحث سبل عودتهم مرة أخرى للدعم بعد فحص تظلماتهم.

مستندات تظلمات التموين 2022

وتتسلم مكاتب التموين والإدارات التموينية مستندات تظلمات التموين 2022 من المواطنين أصحاب بطاقات التموين ممن تم حذفهم من صرف السلع التموينية بداية من شهر يونيو الماضي، إذ تشمل المستندات المطلوبة كالتالي:

1- صورة بطاقة التموين.

2- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة صاحب بطاقة التموين.

3- صورة بطاقات الرقم القومي لأفراد البطاقة التموينية أو شهادات الميلاد لأفراد البطاقة.

4- بون صرف الخبز المسجل به رسالة إثبات الدخل الشامل أو رسالة امتلاك السيارة.

5- بيان بالأجر الشامل الذي يتقاضاه صاحب البطاقة شهريًا من جهة عمله الحكومية مختوم بختم شعار الجمهورية.

6- شهادة من الإدارة العامة للمرور مختومة بختم وزارة الداخلية بشأن بيانات السيارة المملوكة لصاحب البطاقة وموديلها، لإثبات عدم امتلاك سيارة موديل 2018 فأحدث.

وزارة التموين تفحص تظلمات المواطنين من الحذف

فيما أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يتم قبول أوراق التظلمات من المواطنين إلا من خلال مكاتب التموين أو الإدارات التموينية طبقا للنطاق الجغرافي لعنوان الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين، مشيرة إلى أنه لن يتم قبول أوراق في مديريات التموين، حيث تتلخص مهمة المديريات في استلام الملفات من المكاتب والإدارات ومن ثم إرسالها إلى الديون العام لوزارة التموين لبدء فحصها وبحث عودة المحذوفين مرة أخرى حال استحقاقهم.