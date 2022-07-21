موقع دعم مصر لاستخراج بطاقة التموين.. في 6 خطوات

عمليات بحث عدة، يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، حول «موقع دعم مصر لاستخراج بطاقة التموين»، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، عن رابط موقع دعم مصر، لاستخراج وتحديث بطاقة التموين من خلاله.

موقع دعم مصر

وذلك تزامنا مع إتاحة وزارة التموين والتجارة الداخلية، موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، بالإضافة إلى توفير عدد من الخدمات التموينية، التي يمكن الحصول عليها إلكترونيا، من خلال زيارة الموقع، ومنها إصدار بدل فاقد أو تالف من بطاقة التموين.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، خطوات إصدار بدل فاقد لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر، وفقا لما صدر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.

خطوات إصدار بدل فاقد لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

1- تبدأ خطوات إصدار بدل فاقد لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر، من خلال زيارة هذا الرابط.

2- اختيار أيقونة خدمات التموين.

3- اختيار إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة تموين من القائمة المنسدلة.

4- الضغط على بند الموافقة بالمسائلة القانونية إذا تم إدخال أي بيانات غير صحيحة.

5- إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا.

6- إدخال كل البيانات المطلوبة، والتي تشمل: «محافظة البطاقة، المكتب التمويني، عنوان صاحب البطاقة التموينية، رقم الهاتف».

وجدير بالذكر أن وزارة التموين قد أعلنت عن أن تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل مستمر على موقع دعم مصر، حتى بعد انتهاء المهلة المحددة بـ31 يوليو الجاري، التي كانت محددة لانتهاء عملية التسجيل كآخر موعد لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين.

بالإضافة إلى استمرار مكاتب التموين على مستوى المحافظات في تسجيل رقم الموبايل للمواطنين المترددين على المكاتب التابعة لهم طبقا لمحل الإقامة.