7 مستندات مطلوبة لتقديم تظلمات الحذف من بطاقة التموين.. اعرفها

تواصل مكاتب التموين في جميع مدن ومحافظات الجمهورية، تسلم الطلبات الخاصة بتظلمات المواطنين الذين تم حذفهم من بطاقات التموين منذ بداية يونيو الماضي، وذلك نظرًا لثبوت امتلاكهم سيارة حديثة بداية من موديل 2018، وأيضا ارتفاع دخلهم الشهري لأكثر من 9600 جنيه.

وتأتي هذه الخطوات، ضمن إجراءات وزارة التموين لتقنين منظومة الدعم المقدم من الدولة على السلع والمواد التمونية، في إطار حذف الفئات غير المستحقة للدعم، والعمل على إدخال المزيد من المستحقين في المنظومة.

وفى هذا الإطار تقدم بوابة «الوطن»، من خلال السطور التالية، الأوراق الرسمية المطلوبة لتقديم تظلمات الحذف من منظومة التموين.

الأوراق المطلوبة لتقديم تظلمات التموين

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال منشور رسمي، الأوراق المطلوبة من المواطنين الذين تعرضوا للحذف لتقديم التظلمات، والتي تشمل التالي:

- صورة من بطاقة التموين.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورمن بطاقات الرقم القومي، لأفراد الأسرة الموجودين في البطاقة التمونية.

- شهادات الميلاد لصغار السن الموجودين في البطاقة التمونية.

- البون الخاص بعملية صرف الخبز، التي تتضمن رسالة إثبات الدخل، أو امتلاك سيارة حديثة.

- ورقة رسمية من جهة العمل تتضمن مفردات مرتب للموظف، على أن تكون مختومة بختم النسر.

- بالنسبة لأصحاب المعاشات، تقديم برنت تأمينات يتضمن قيمة المعاش على أن تكون مختومة بختم النسر.

تقديم تظلمات بطاقات التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تقديم المواطنين الراغبين فى تقديم التظلمات، تجهيز ملف يتضمن كل الأوراق المطلوبة، ويقوم بتقديمة إلى مكتب التموين التابع له فى منطقة السكانية أو المحافظة المقيم بها، على أن يتم ارسالها فيما بعد إلى مديريات التموين للمراجعة والفحص، واتخاذ اللازم بالنسبة لكل التظلمات والتأكد من صحتها.