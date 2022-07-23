السيسي يحيي «ناصر والسادات ونجيب»: صنعوا فجرا جديدا لمصر

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية إعزاز وتقدير للأبطال الذين تقدّموا لقيادة ثورة 23 يوليو المجيدة، وحملوا أرواحهم على أكفّهم، كي يصنوا لوطنهم فجر جديد، وعلى رأسهم الزعماء جمال عبدالناصر، ومحمد أنور السادات، ومحمد نجيب.

ثورة 23 يوليو

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو، «شعب مصر العظيم، إنّني على يقين من قوة عزيمتنا معا في الاستمرار بخطى ثابتة وواثقة، في الطريق الذي اخترناه جميعا من أجل الانطلاق للجمهورية الجديدة، جمهورية التنمية والبناء والتطوير وتغيير الواقع، جمهورية تؤسس نسقا فكريا واجتماعيا وإنسانيا شاملا، وبناء إنسان ومجتمع متطور تسوده قيم إنسانية رفيعة».

عزيمة أبناء الوطن

وتابع الرئيس السيسي، أنّه رغم تعاظم الظروف المعاكسة التي تسبّبت فيها التغيرات الدولية، إلا أنّنا قادرون بعزيمة أبناء هذا الوطن على تخطيها والتغلب عليها.