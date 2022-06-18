«التعليم العالى»: ارتفاع ملحوظ فى أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية

كشف تقرير لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن ارتفاع ملحوظ فى أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، كنتيجة للسياسات والمبادرات التى أطلقتها الوزارة لجذب الوافدين للدراسة فى مصر، ومنها مبادرة «ادرس فى مصر»، التى تستهدف جعل مصر وجهة السياحة التعليمية الأولى فى الشرق الأوسط، فضلاً عن تماشى عملية تنسيق قبول الطلاب الوافدين مع رؤية مصر فى التحول الرقمى، وهو ما ترتب عليه ارتفاع أعدد الوافدين الراغبين فى الدراسة لدينا.

35 ألف طالب تقدموا للالتحاق بالمرحلتين «الجامعية والدراسات العليا»

وأشارت الوزارة، فى بيان اليوم، إلى تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريراً من الدكتور أشرف العزازى، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، والدكتورة هاجر مدحت، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة، حول حصاد أداء الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين خلال العام المالى 2021 - 2022، لافتة إلى أن التقرير كشف عن ارتفاع أعداد الوافدين بشكل ملحوظ، لتتجاوز الـ35 ألف طالب، منهم نحو 25701 تقدّموا للالتحاق بالمرحلة الجامعية الأولى، و10138 طالباً تقدموا لمرحلة الدراسات العليا، وتزامن ذلك مع بدء التقديم المركزى لمرحلة الدراسات العليا من خلال الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، وما تم تقديمه من تيسيرات مختلفة لهؤلاء الطلاب.

وأكدت الوزارة فى تقريرها زيادة أعداد المنح الدراسية الموجّهة لطلاب دول القارة الأفريقية بشكل عام لتصل إلى 2702 منحة دراسية، لافتة إلى أن منصة «ادرس فى مصر» تعمل من خلال محورين أساسيين، وهما التقديم للطلاب الوافدين والتسويق لبرامج وكليات الجامعات المصرية وتوفير جميع المعلومات للطلاب الوافدين عن تلك الجامعات وبرامجها ومواقعها، وكذلك الترويج للسياحة التعليمية بمحافظات تلك الجامعات.

كما سلط التقرير الضوء على الخدمات الجديدة المُقدمة للطلاب الوافدين، التى جاءت تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للاهتمام بمنظومة الطلاب الوافدين، ومنها استقبال الملفات الخاصة بالطلاب عن طريق خدمة البريد السريع والدفع الإلكترونى، والتعاون مع بنك المعرفة المصرى وإتاحته للطلاب الوافدين، بالإضافة إلى إطلاق حسابات على منصات التواصل الاجتماعى (فيس بوك - تويتر - إنستجرام - يوتيوب - لينكد إن - تيك توك)، تزامناً مع إطلاق قناة «ادرس فى مصر» على موقع «يوتيوب»، وتخصيص خط ساخن للإجابة عن تساؤلات واستفسارات كل ما يخص الطلاب الوافدين، وتوفير فرع لبنك مصر بمقر الإدارة المركزية لشئونهم.

ونوه بأنه جرى توفير مندوب لإدارة الجوازات والهجرة يعمل أربعة أيام أسبوعياً بمقر الإدارة، لتقديم خدمات تجديد الإقامات للطلاب الوافدين المقيدين على منح دراسية، إلى جانب التعاقد مع إحدى شركات نقل البريد السريع لضمان سرعة وكفاءة نقل ملفات الطلاب الوافدين من مقر الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين إلى جميع الجامعات فى ربوع الجمهورية.

وأشار التقرير إلى الأنشطة التى نفذتها الإدارة العامة للأنشطة الطلابية للوافدين خلال العام الجامعى 2021 - 2022، التى شملت: «المشاركة فى يوم استقلال دولتى جزر القمر ومالى، والقيام بمجموعة من الرحلات للطلاب الوافدين إلى مدن الإسكندرية والأقصر وأسوان، ورحلة إلى متحف الحضارات ومجمع الأديان للطلاب الوافدين بأندية القاهرة، وتنظيم مجموعة من المسابقات الرياضية والثقافية تضمّنت بطولة تنس الطاولة والشطرنج والبلياردو للطلاب الوافدين بأندية الطلبة الوافدين بالقاهرة، ومسابقة مصر فى عيون أبنائها الوافدين، والمُشاركة بتنظيم أسبوع الشعوب بجامعة أسيوط، وتنظيم المُلتقى الدولى لتراث الشعوب لأندية الطلبة الوافدين بالقاهرة، بالإضافة إلى إقامة حفل إفطار رمضان السنوى للإدارة العامة للأنشطة الطلابية للوافدين وأنديتها».

وتابع: «كما جرى عقد ورشة عمل لمنسقى الوافدين بالجامعات المصرية خلال شهر مارس الماضى بمقر الإدارة المركزية للوافدين، لمناقشة آليات تطوير منظومة الطلاب الوافدين بمصر».

وتناول جهود المركز الثقافى المصرى لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، من خلال الكثير من البرامج المتكاملة الخاصة بتعليم العربية واللهجة العامية، وتنظيم أنشطة خارجية لممارسة العربية الفصحى واللهجة العامية المصرية، بالإضافة إلى تنظيم حفلات للطلاب بالمركز، منها اليوم العالمى للغة العربية والأعياد الوطنية للطلاب الوافدين بالمركز والأعياد الخاصة بمصر، إذ جرى اعتماد شهادة المركز فى قسم اللغة العربية بجامعة هانوى الوطنية بفيتنام.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، إن جهود الوزارة لدعم الطلاب الوافدين يعكس اهتمام الدولة بجميع مستوياتها بهذا الملف، لما يُمثله من أهمية خاصة.

«المهندسين» ترفض تخفيض تنسيق القبول بكليات الهندسة فى الجامعات الخاصة

وفى سياق آخر أرسل المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، خطاباً إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وآخر إلى الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، بشأن قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برفض تحديد مجموع 70% للقبول بكليات الهندسة بها للعام الدراسى الجديد 2022 - 2023، مع بعض التخفيضات الأخرى فى بعض الكليات لظروف المكان.

وقال «النبراوى» فى خطابه: «فوجئنا بقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بتحديد مجموع القبول 70% للقبول بكليات الهندسة الخاصة بها، مع بعض التخفيضات الأخرى فى بعض الكليات لظروف المكان، رغم أنه تم التوافق مع النقابة سابقاً على إقرار مبدأ أساسى، وهو ألا يزيد فرق مجموع الكليات الحكومية عن التعليم الخاص بكافة أنواعه على 10% فى المرحلة الحالية، لحين مراجعة هذا الفارق مع لجنة التعليم الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى، ووفقاً لقرارات الجمعية العمومية للمهندسين».

وطالب نقيب المهندسين الجهتين باتخاذ قرار عاجل فى هذا الصدد، والعدول عن هذا القرار، مؤكداً على ثقة نقابة المهندسين فى تفهم لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالى لخطورة هذه القضية على مهندسى مصر، الذين تجاوز عددهم 800 ألف، بما يتجاوز احتياجات سوق العمل بكثير، وضرورة التكاتف من أجل إنقاذ مهنة الهندسة وأوضاع المهندسين الراهنة.