انكسار درجة الحرارة في الإسماعيلية.. واستقرارها خلال الأسبوع المقبل

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، انكسار درجات الحرارة نسبيا بعد ذروة ارتفاعها علي مدار اليومين الماضيين وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير كسرت فيها الـ40 درجة.

وسجلت محافظة الإسماعيلية اليوم الجمعة 37 درجة العظمي و25 درجة للصغرى فيما أشارت بيانات الأرصاد الجوية إلى زيادة درجات الحرارة درجتين فعليا بسبب زيادة نسبة الرطوبة التي تزيد من نسبة الإحساس بالحرارة.

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية أن طقس شديد الحرارة رطب تشهده محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والوجه البحري وجنوب سيناء فيما تشهد محافظات السواحل الشمالية طقس معتدل الحرارة ليلا علي السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب علي باقي الانحاء.

الأرصاد الجوية: استقرار الحرارة الأسبوع المقبل

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية إن الإسماعيلية تشهد حالة من استقرار الطقس منذ غدا السبت وحتي يوم الخميس المقبل تصل تستقر فيه درجات الحرارة بين 37 إلى 39 درجة مئوية العظمي.

وأضاف بيان رسمي نشر عبر صفحة الهيئة العامة للأرصاد الجوية على «فيس بوك» أن نسب الرطوبة ترتفع بنسبة من 2:3 درجات تقريبا في بعض المناطق مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وحذر البيان من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر بسبب زيادة الشعور بدرجات الحرارة وتأثيرها علي الصحة خاصة في أوقات الذروة المختلفة.

وأشار البيان الي أن درجات الحرارة تتسبب في شديد الحرارة رطب نهارا علي القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة والوجه البحري معتدل رطب ليلا.

استمرار رفع حالة الطوارئ

وشهدت الإسماعيلية ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية تضمنت رفع حالة الطوارئ في المراكز والقري والشبكة الوطنية للسلامة في منطقة القناة.

وشملت الطوارئ انتشار سيارات الإسعاف علي الطرقات وربط كافة المديريات الخدمية مع انتشار سيارات الحماية المدينة في معظم نقاطها للتحرك العاجل حال وجود أي طارئ.