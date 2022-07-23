أبرز لقطات حفل زفاف ابنة شقيق عادل إمام.. غياب الزعيم وحضور حمو بيكا

تصدر فرح عصام ابنة شقيق عادل إمام، ترند مواقع التواصل الاجتماعى منذ أمس الجمعة الموافق 22 يوليو، بعد احتفالها بحفل زفافها في أحد الفنادق الكبرى بحضور عددًا كبيرًا من الفنانين .

وشهد حفل زفاف ابنة شقيق عادل إمام، الكثير من اللقطات التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كان أولها غياب عمها الزعيم عادل إمام عن حفل الزفاف، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات الكثير من الجمهور.

كما غاب أيضًا عن حفل الزفاف، الفنان محمد إمام ابن عم العروس، وجاء هذا بسبب تواجده خلال هذه الفترة في دبي لمتابعة طرح فيلمه الجديد «عمهم» في السينمات في الدول العربية، ولكن حضر شقيقه المخرج رامي إمام.

حفل زفاف ابنة شقيق عادل إمام

وشهد حفل زفاف فرح عصام ابنه المنتج عصام إمام، حضور عدد كبير من الفنانين بينهم يسرا ولبلبة وليلى علوي وسهير جودة وعددًا آخر من الفنانين، وأحيت حفل الزفاف الفنانة دينا وقدمت عددًا من الرقصات.

وظهر في الحفل أيضًا، مؤدي المهرجانات الشهير حمو بيكا، الذي انتشر له فيديو من داخل الحفل وهو يصافح الفنانة يسرا وتخبرها أنها تحبه، وشارك «بيكا»، جمهوره بهذا الفيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «اتعب واشتغل لحد ما تقابل الفنانة والقامة الفنية الكبيرة (يسرا) وتقولك: (إحنا بنحبك من قلبنا).. حقيقي أنا اللي بحبك جدًا وبحب فنك جدًا وبحب أفلامك كلها يا ست الكل، اتعب أكتر لحد ما صوتك يوصل للعالم كله».

فستان العروس

يذكر أن العروس ظهرت خلال حفل الزفاف بفستان أبيض من تصميم مصمم الأزياء العالمء هاني البحيري، الذي كان حريصًا على حضوره الحفل، والتقاط عددًا كبيرًا من الصور مع العروسين والضيوف.