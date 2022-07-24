رسالة عاجلة من «الصحة» بشأن ارتداء الكمامات: احذروا الفضفاضة والمبللة

أصدرت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الكمامات، بالتزامن مع ارتفاع اصابات فيروس كورونا مجددا بعد استقرار استمر للوضع الوبائي للفيروس على مدار شهرين متتاليين، ودعت الوزارة المواطنين مجددا بضرروة اتباع كافة الإجراءات الحترازية اللازمة للوقاية الفيروس ومتحوراته المختلفة.

أماكن ارتداء الكمامات بسبب فيروس كورونا

وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، إن هناك اماكن لابد من ارتداء الكمامات بها، لعدم التعرض إلى خطر الإصابة بفيروس كورونا، الأماكن العامة خاصة عندما يكون من الصعب الحفاظ على التباعد الاجتماعي، لافتة الى أنه يمكن أن ينتشر فيروس كورونا حتى لو لم يشعر الشخص بالمرض.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب ارتداء الكمامات لأنها تمنع من انتشار الفيروس للآخرين والاحتفاظ دائما بمسافة كافية بين شخص وآخر، والمداومة على تطهير اليدين في حال لمس الأسطح الخارجية، محذرة المواطنين من ارتداء الكمامات الفضفاضة أو الكمامات المبللة.

وفي سياق متصل، دعت الوزارة المواطنين بضرورة الذهاب إلى مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية والحصول على الجرعة التنشيطية أو اللقاح في حال عدم الحصول عليه من البداية.

اذهبوا إلى مراكز تلقي لقاح كورونا

وأشارت وزارة الصحة إلى أن لقاحات لعبت دورا كبيرا في تخفيف نسب التردد على المستشفيات، وجعل أعراض فيروس كورونا خفيفة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، مؤكدة أن اللقاحات هي الأداة الأساسية في النجاة من وفيات كورونا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.