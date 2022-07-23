اجتماع مرتقب لـ «الصحة العالمية» اليوم: يبحث إعلان التأهب لمواجهة جدري القرود

لايزال فيروس «جدري القرود»، يثير مخاوف لدى عدد من الدول حول العالم، في وقت ارتفعت فيه حالات الإصابات ب«كورونا» عالميا إلى 573.8 مليون حالة.

وسجلت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، رصد إصابة بمرض «جدري القرود» بين الأطفال، للمرة الأولى، وأوضحت «مراكز مكافحة الأمراض» الأمريكية، في بيان أنه ليس هناك ارتباط بين الإصابتين اللتين تم اكتشافهما، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وسجلت أكثر من 15300 إصابة بـ«جدري القرود» في 72 دولة، حتى يوم الأربعاء الماضي.

مؤتمر صحفي لـ «منظمة الصحة العالمية»

ويعقد المدير العام لمنظمة «الصحة العالمية»، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، مؤتمرا صحفيا افتراضيا الساعة «03:00 عصرا بتوقيت القاهرة»، للإعلان، ما إذا كان يتوجب أم لا على المنظمة إطلاق أعلى مستوى من التأهب لديها في مواجهة تفشي المرض.

وأضافت «المراكز الأمريكية»، أن من المحتمل أن تكون الإصابتان نتيجة انتقال العدوى بالمنزل، وقالت الوكالة إن الطفلين المصابين بحالة طيبة ويتم علاجهما.

6 ملايين وفاة بكورونا عالميا

من جانبها، سجلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» منذ ظهوره عالميا، 573 مليونا و873 ألفًا و112 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و401 ألفًا و183 حالات وفاة، بينما تعافى 543 مليونا و574 ألفا و521 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».

وسجلت السلطات الصحية في الصين، 128 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيسي للبلاد، بينها 42 في قانسو و35 في قوانجشي، فيما لم تسجل السلطات أي حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس،، لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 5226 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية في تقرير يومي، إلى خروج 97 من المستشفيات بعد شفائهم من «كورونا»، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 221542 حالة.

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الشمالية، أكثر من 120 إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أو ما تطلق عليه «بيونج يانج»، اسم «الحمى»، ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 4.77 مليون، فيما تعافت 99.99% منه الحالات ويخضع 350 حالة للعلاج.

ارتفاع إصابات كوريا الجنوبية

وفي الجارة الجنوبية، سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 68551 إصابة بـ«كورونا» بينها 293 حالة وافدة من الخارج، و30 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 19146180 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 24855 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وسجلت السلطات الصحية في الجزائر، حالة وفاة بـ«كورونا» هي الأولى التي يتم رصدها في الجزائر منذ 21 مارس الماضي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و876 حالة.

الصحة الجزائرية تسجل 37 حالة شفاء

وقالت وزارة الصحة، أمس الجمعة، إن البلاد سجلت 46 إصابة بالفيروس، ليرتفع مجموع الإصابات، إلى 266 ألفا و700 حالة، مشيرة إلى تسجيل 37 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 178948 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وفي المغرب، أعلنت وزارة القصور الملكية، تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم بمناسبة الذكرى الـ23 لـ «عيد العرش»، كما أجلت السلطات المغربية، حفل الاستقبال الذي يترأسه عاهل البلاد الملك محمد السادس بهذه المناسبة، وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد، لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية التي تستلزمها تطورات «كورونا».

وأشارت الوزارة المغربية، إلى أن الملك محمد السادس سيوجه خطابا إلى الشعب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.