ما هى الجرعة التنشيطية للقاح كورونا ضد المتحور الجديد؟ وزارة الصحة تُجيب

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجرعة التنشيطية للقاح كورونا متاحة بجميع مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، والجرعة التنشيطية لا يقصد بها الجرعة الثالثة فقط بل الجرعة الثالثة والرابعة، وأضاف أن ما يهم الوزارة ليس العدد ولكن ما يهمها هو اهتمام الناس بتنشيط وتعزيز الجهاز المناعى للجسم بالجرعة التنشيطية والتى تعيد للجسم مرة اخري النشاط ضد فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة.

ما هى الجرعة التنشيطية للقاح كورونا؟

ووجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المواطنين فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» بضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا لمواجهة متحور كورونا الجديد، لافتا الى أن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية من اللقاح فى مصر وصل 7 مليون جرعة حتى الان.

وأضاف أن على المواطنين ضرورة عدم التكاسل أو تجاهل وزارة الصحة الخاصة بالجرعة التشيطية من لقاح كورونا، وفى حال عدم إرسال وزارة الصحة والسكان رسائل، على المواطنين الذهاب الى مراكز تلقي لقاح كورونا بعد مرور 6 اشهر على الجرعتين.

مواعيد الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الجرعة التنشيطية للقاح كورونا، تؤخذ بعد مرور 6 اشهر من اخر موعد للجرعتين الكاملة للأشخاص الأصحاء، و3 شهور فقط لكبار السن واصحاب الأمراض المزمنة، مطمئنا المواطنين من توافر كافة اللقاحات المتعلقة بمراكز تلقي لقاح كورونا وأى وحدة صحية، وجميع اللقاحات وليس لقاح واحد للمواطنين المسافرين وغيرهم.

وعن وجود الأعراض الجانبية للقاحات كورونا المتعلقة بالجرعة التنشيطية، أشارت الوزارة أن الأعراض الجانبية كما هى لجميع الجرعات ولا يوجد أى اختلاف، والأعراض الجانبية هى رد فعل طبيعى لأى لقاحات وليس لقاح كورنا فقط وعلى المواطنين عدم التخوف أو القلق بشأن الأعراض الجانبية.