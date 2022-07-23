جهاز حماية المستهلك يشن حملات على الأسواق لضبط الأسعار «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «حملة جهاز حماية المستهلك على الأسواق لضبط الأسعار»، حيث بدأت الحملة في محلات بيع الملابس بأحد أحياء محافظة القاهرة وتم تحرير محضر بالمخالفات التي تضر المستهلك، حيث يعتبر جهاز حماية المستهلك من أهم الأجهزة التي تعمل على حماية التي تعمل على حماية المواطن وحماية المستهلك وتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ويشن حملات كبيرة.

جهود الدولة لضبط الأسواق

وتبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة من أجل ضبط الأسواق، ومنها حملات جهاز حماية المستهلك المكبرة والموسعة، للتأكد من صلاحية وجودة السلع المقدمة للمواطنين ومكافحة الغش التجاري بكافة صوره ومتابعة جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطن.

عدم استيفاء الفاتورة للبيانات كاملة يعد مخالفة

ومن جهته قال أحمد يحي مأمور ضبط قضائي بالجهاز: «نستكمل الحملات الرقابية الخاصة بالجهاز، وذلك على مستوى أفرع الجهاز في كل محافظات الجمهورية، نستهدف المنشآت التجارية كافة، نتابع الأسعار والفواتير وأي إجراء فيه سلوك خادع أو مضلل للمستهلك المصري، وهل المنتجات الموجودة مستوفاة للبيانات كافة أم لا، وفي حالة عدم استيفاء الفاتورة للبيانات كاملة يتم تحرير مخالفة، مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية والمنتج والمواصفات باللغة العربية وسياسة الاستبدال والاسترجاع وتاريخ اليوم».