بعد تحديد موعد الأوكازيون الصيفي..نصائح حماية المستهلك للمواطنين

تزامنا مع قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، ببدء موسم التصفية «الأوكازيون»، الخاصة بصيف 2022، يوم الإثنين الموافق 8 أغسطس القادم، ولمدة شهر، وجّه جهاز حماية المستهلك، عدد من الإرشادات للمواطنين والتجار المشاركين فى الأوكازيون، حرصا منها على عدم مواجهة أي نوع من أنواع الغش التجاري، طوال فترة الأوكازيون.

وجاءت نصائح وإرشادات حماية المستهلك، من خلال صفحتها الرسيمة على الـ «فيس بوك»، انطلاقا من الدور التوعوي والرقابي للجهاز.

إرشادات جهاز حماية المستهلك للمستهلكين

- على المستهلكين الالتزام بحقوقهم، وعدم التسرع أثناء المفاضلة بين السلع والمنتجات.

- يجب على المستهلكين التأكد من جدية التخفيضات والعروض المقدمة.

- يجب التأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية على السلع، وطبيعتها ووجهة المنشأ.

- التأكد من القيمة المالية للمنتج قبل وبعد الخصم، حيث أن هذا يوضح مدى جدية العروض والتخفيضات.

- يجب الحرص على طلب فاتورة الشراء قبل مغادرة المحل.

- التأكد من التزام المحل بتطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع، طوال فترة الأوكازيون.

- يحق للمستهلك تغيير أو استرجاع السلعة خلال 14 يوما فقط من تاريخ الشراء الموضح على الفاتورة.

تحذيرات حماية المستهلك لأصحاب المحال التجارية

- على المحالات التجارية المشاركة بالأوكازيون، الالتزام بالقانون والعمل على تقديم عروض جادة للمستهلكين.

- يجب توضيح أسعار المنتجات قبل وبعد الأكازيون الشتوي.

- تطبيق سياسة الاسترجاع والاستبدال.

- الالتزام بإصدار فاتورة للمنتج المباع، على أن تتضمن نوع السلعة، وتاريخ البيع.

- يجب أن تشمل الفاتورة اسم التاجر أو الشركة والعنوان، والبطاقة الضريبية، والسجل التجاري، طبقاً لقانون حماية المستهلك.

وكانت وزارة التموين، أعلنت فى منشور رسمى موعد الأوكازيون الصيفي، الذي يعمل بتخفيضات تتراوح بين 25-50%، على جميع السلع والمنتجات المشاركة، والتي تاتي في أطار تنشيط حركة التجارة الداخلية، حيث يشارك ما يزيد عن 3500 محل فى الأوكازيون الموسمي، الذي يتضمن تخفيضات على الملابس، والأدوات المنزلية، ومحال بيع الجلود.