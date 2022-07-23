فضل شاكر يطمئن جمهوره بعد الحديث عن احتجازه.. حضن من الحفيدة (صورة)

طمأن الفنان فضل شاكر جمهوره على حالته الصحية، خاصة بعد التدوينة الأخيرة التي أثار فيها قلق جمهوره بالحديث عن تداعيات احتجازه في مخيم عين الحلوة، غير أنه عاد للظهور على منصات التواصل الاجتماعي، ونشر صورة مع حفيدته «ناي» وهي تحتضنه، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وتوالت تعليقات الجمهور على الصورة حيث تعتبر تلك المرة الأولى التي ينشر فيها الفنان اللبناني صورة لحفيدته.

ويتواجد الفنان فضل شاكر حاليا في مخيم عين الحلوة، وفقا لما أعلنه في تدوينة سابقة عبر حسابه على «تويتر»، استغاث فيها من تداعيات احتجازه بالمخيم على مدار 9 سنوات، مؤكدا أن كل التهم الموجهة ضده من الحكومة اللبنانية «مُلفقة» على حد تعبيره.

فضل شاكر: مشتاق للجمهور.. وأحاول التغلب على الظروف الصعبة

وكشف الفنان اللبناني في لقاء تلفزيوني، أنه يحاول التغلب على الظروف المحيطة به لتقديم أغان يتواجد من خلالها على الساحة الفنية، قائلا: «أنا كنت أعاني من التسجيل على آلات بدائية جدا، ولكن مع الوقت تأقلمت على الوضع وحاولت إنشاء ستديو صغير حتى استطيع الغناء فيه، فهو ليس ستديو كامل ولكن به بعض القطع الأساسية».

وأكد خلال مداخلة في برنامج «تفاعلكم» على قناة «العربية»، أنه مشتاق للجمهور بشكل كبير، «مشتاق جدا للحفلات والجمهور العزيز، وأعرف أن الجمهور مشتاق لي، سنوات طويلة بعاد من بعض أتمنى أرجع اجتمع بهم مرة أخرى».

فضل شاكر: تزوجت عن قصة حب

ولا يشارك فضل شاكر جمهوره بصور عديدة من حياته الشخصية، ويقتصر الأمر على مناسبات معينة، حيث نشر سابقا صور لحفيده الأكبر «فضل جونيور»، من ابنته «ألحان»، إذ يعتبر الجانب العائلي جزء لايجب أن يظهره الفنان اللبناني عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

وتحدث الفنان اللبناني عن زوجته «نادية»، وقال إن الزواج كان ناتجا عن «قصة حب حلوة» على حد تعبيره، وأنجب منها ابنته الكبرى «ألحان» من مواليد 1990، ثم «محمد» في 1994، إضافة إلى «رنا» من مواليد 2002، وأنجبت ابنته الكبرى بعد زواجها في 2013 «فضل جونيور» و«ناي».