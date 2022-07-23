متى تصل درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية؟.. الأرصاد توضح

حذر خبراء الرصد والتتبع بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة على عدد من مناطق الجمهورية بداية من اليوم وحتى الخميس المقبل، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشفت الأرصاد عن ارتفاع درجات الحرارة على جنوب الصعيد كالغردقة وسفاجا ومرسي علم وأسوان والاقصر وقنا ونجع حمادي وجرجا وسوهاج ومحافظة أسيوط والخارجة، إذ تسجل السبت العظمى 42 والمحسوسة 43 والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء العظمى 43 والمحسوسة 44، أما الخميس فترتفع العظمى لتسجل 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية على المناطق المذكورة.

درجات الحرارة في أنحاء الجمهورية

وتصل درجات الحرارة غدا الأحد 24 يوليو 2022 على القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 36 والمحسوسة 39، السواحل الشمالية العظمى 32 والمحسوسة 34، جنوب سيناء العظمى 40 والمحسوسة 43، شمال الصعيد العظمى 39 والمحسوسة 41.

درجات الحرارة الإثنين

وعن درجات الحرارة الإثنين 25 يوليو 2022، القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل العظمى 36 والمحسوسة 38، السواحل الشمالية العظمى 33 والمحسوسة 36، جنوب سيناء العظمى 39 والمحسوسة 42، الصعيد العظمى 38 والمحسوسة 41.

درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء

وبشأن درجات الحرارة الثلاثاء 26 يوليو 2022، القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل العظمى 36 والمحسوسة 38، السواحل الشمالية العظمى 32 والمحسوسة 35، جنوب سيناء العظمى 39 والمحسوسة 42، الصعيد العظمى 39 والمحسوسة 41، فيما تصل درجات الحرارة الأربعاء 27 يوليو 2022، القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل العظمى 37 والمحسوسة 39، السواحل الشمالية العظمى 32 والمحسوسة 35، جنوب سيناء العظمى 39 والمحسوسة 42، الصعيد العظمى 39 والمحسوسة 41.

واخيرا تصل درجات الحرارة الخميس 28 يوليو 2022، القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل العظمى 37 والمحسوسة 39، السواحل الشمالية العظمى 32 والمحسوسة 35، جنوب سيناء العظمى 41 والمحسوسة 42، الصعيد العظمى 40 والمحسوسة 43.