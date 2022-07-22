«الأرصاد» تحدد مناطق ستشهد طقس حار يتخطى الـ 40 درجة اليوم الجمعة

حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس اليوم الجمعة، إذ تسود أجواء شديدة الحرارة رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.

وكشفت الأرصاد أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم في القاهرة الكبرى تصل إلى 36 درجة مئوية فى الظل وتكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الأخيرة قد تصل لـ 40 درجة في كل من نوبيع الطور والمنيا وقنا والوادي الجديد وشلاتين، بينما تسجل 41 في الغردقة والأقصر وأبوسمبل.

«الأرصاد»: ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط

وأضافت الهيئة، في بيانها، أن درجة الحرارة المحسوسة تصل في كل من مرسي علم وأسوان وإدفو لـ 42 درجة، وأن خلاف المناطق المذكورة تتراوح درجات الحرارة التي يشعر بها المواطن 32 وحتى 39 درجة مئوية.

ونوه خبراء الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من(1.5:1) متر، أما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من (2:1.5) متر .

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وبشأن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو 2022 على معظم المدن والمحافظات، كما يلي:

القاهرة 36 - 27

الإسكندرية 30 - 25

وادي النطرون 35 - 24

طنطا 35 - 24

شبين الكوم 35 - 42

دمنهور 35 - 24

بلطيم 31 - 23

مطروح 29 - 22

السلوم 32 - 22

سيوة 36 - 22

بورسعيد 32 - 24

دمياط 32 - 24

الزقازيق 36 - 24

المنصورة 35 - 24

الإسماعيلية 37 - 24

السويس 37 - 23

العريش 32 - 24

رفح 32 - 24

رأس سدر 37 - 25

نخل 35 - 21

نويبع 37 - 26

طابا 35 - 24

كاترين 32 - 18

الطور 38 - 26

شرم الشيخ 39 - 28

الغردقة 39 - 27

مرسى علم 39 - 27

الفيوم 37 - 23

بني سويف 37 - 23

المنيا 38 - 23

أسيوط 38 - 24

سوهاج 38 - 25

قنا 39 - 26

الأقصر 40 - 28

أسوان 41 - 29

إدفو 41 - 28

أبو سمبل 40 - 29

الوادي الجديد 39 - 26

شلاتين 37 - 27

أبو رماد 39 - 26

حلايب 36 - 28

رأس حدربة 35 - 27.