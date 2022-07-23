«الأرصاد» تكشف حقيقة مرور البلاد بموجة ارتفاع حرارة الأسبوع الجاري

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة في الوقت الحالي بجمهورية مصر العربية ضمن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام مؤكدة أننا لم نر هذا العام ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة رغم وجود موجة شديدة الحرارة تضرب الدول الأوروبية، وتأثر بها عدد من الدول مثل أسبانيا والبرتغال وبريطانيا.

لندن سجلت أعلى درجة حرارة في تاريخها

وأوضحت في تصريحات تليفزيونية أن درجة الحرارة في العاصمة البريطانية لندن وصلت لـ40.2 لأول مرة في تاريخ السجلات المناخية الخاصة ببريطانيا مشددة على أن مصر في المعدلات الطبيعية.

وطمأنت شاكر المواطنين بخصوص الارتفاعات المنتظرة في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل مؤكدة أنها طفيفة وستكون بين درجة ودرجتين، مشيرة إلى أن القاهرة ستسجل حرارة تصل لـ36 أو 37 كدرجة مئوية عظمى بينما تسجل السواحل الشمالية 31 و32 درجة مئوية وتصل لـ43 درجة في جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة يتم قياسها في الظل

وشددت شاكر أن درجات الحرارة المتوقعة يتم قياسها في الظل مؤكدة أن ارتفاع نسبة الرطوبة يرفع من الإحساس بدرجات الحرارة وأنه تحت أشعة الشمس يكون الإحساس مختلفا تماما ويشعروا بأن درجة الحرارة أعلى بكثير محذرة المواطنين من التواجد تحت آشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهر لبعد العصر تجنبًا لأي إصابة بضربات الشمس.

ونفت شاكر احتمالية وصول درجات الحرارة لـ40 درجة مئوية خلال الأسبوع المقبل مؤكدة أنها قد تكون درجة الحرارة المحسوسة بسبب ارتفاع درجات الرطوبة، مضيفة «إن شاء الله يكمل علينا الصيف ويعدي بأمان وسلام».