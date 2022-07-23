بعد دخول صحفي إسرائيلي مكة.. «السديس»: قدسية الحرمين خط أحمر

أكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، على أهمية الالتزام والتقيد التام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة بالسعودية، وفقا لوكالة أنباء السعودية «واس».

يأتي ذلك بعد أيام من الإعلان عن دخول صحفي إسرائيلي إلى العاصمة المقدسة مكة المكرمة بالسعودية «خلسة» للتصوير.

السديس: الحرمين الشريفين خط أحمر

وقال «السديس» إن قدسية الحرمين الشريفين بمثابة خط أحمر بالنسبة للمملكة العربية السعودية لا يمكن لاحد أن يتخطاه، معربا عن أنه لن يتساهل و لا يتسامح مع من يتجاوز أو يتخطى ذلك الخط، مهما كانت الجنسية التى يحملها أو طبيعة عمله، من منطلق سيادتها المطلقة على المدن والمشاعر المقدسة التي تشرف بخدمتها ورعايتها.

تطبيق العقوبات على منتهكي خصوصية الشعائر المقدسة

وشدد «السديس»، على ضرورة الالتزام بتطبيق العقوبات الرادعة ضد من يرتكب تلك الجرائم الأمنية، مطالبا الجميع بضرورة التعاون في هذه المسؤولية الدينية والوطنية.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة في السعودية قد أعلنت عن إحالة مواطن إلى النيابة العامة لقيامه بنقل وتسهيل دخول أحد الصحفيين الإسرائيليين ويحمل الجنسية الأمريكية إلى العاصمة المقدسة عبر سلوكه المسار الخاص بالمسلمين، في مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المسلمين، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

والأسبوع الماضي، أثار مقطع فيديو نشره مراسل القناة العبرية 13 من مكة المكرمة، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت القناة "13" الإسرائيلية الخاصة، مساء الأحد الماضي، تقريرا مصورا من مدينة مكة، ظهر فيه المراسل غيل تماري وهو يتجول في شوارع المدينة قبل أن يدخل إلى الحرم المكي، الذي يمنع غير المسلمين من الوجود داخله.