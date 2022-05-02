الملك سلمان: خدمة الحرمين الشريفين مصدر فخر للمملكة العربية السعودية

قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأحد، إن «عيد الفطر المبارك»، فرصة لسمو الأخلاق والتآلف والتسامح، مشيرا في كلمة بمناسبة حلول العيد، إن الشرف العظيم الذي ميز الله، المملكة العربية السعودية، به، من خدمة الحرمين الشريفين، والسهر على راحة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، وتقديم أرقى الخدمات لهم، هو مصدر فخر لبلاده جميعا.

الملك سلمان: السعودية أعادت السماح باستخدام الطاقة الاستيعابية الكاملة في الحرمين الشريفين

وأشار الملك سلمان، إلى بذل الغالي والنفيس أداءً للمسؤولية التي اصطفى الله بها بلاده، واستشعارا لقداسة الواجب العظيم. وأضاف العاهل السعودي، أن بلاده أعادت السماح باستخدام الطاقة الاستيعابية الكاملة في الحرمين الشريفين «المسجد الحرام» و«المسجد النبوي»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأعرب الملك سلمان عن سعادته بتوفيق الله لأعداد كبيرة من المعتمرين، والمصلين، والزوار، بزيارة الحرمين الشريفين في شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى لعمل بأعلى مستويات المسؤولية والجدية والابتكار في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتخفيف آثارها.

ووجه العاهل السعودي، الشكر للعاملين في كافة القطاعات، ولمواطني بلاده والمقيمين، كما وجه الشكر أيضا للقوات السعودية والمرابطين في الحدود والثغور، والعاملين في القطاعات العسكرية والمدنية.

من جانبها، أكدت وكالة شؤون «المسجد النبوي» جاهزيتها لاستقبال المصلين لصلاة عيد الفطر المبارك، وهيأت الوكالة المسجد وسطحه وساحاته للقادمين لأداء الصلاة من خلال مضاعفة الكوادر البشرية لتنظيم الحشود والممرات وتسهيل حركة المصلين لتمكينهم من الوصول للمواقع المخصصة للصلاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وكالة شؤون المسجد النبوي تعلن تجهيز 18 ألف حافظة مياه زمزم

وعملت وكالة شؤون «المسجد النبوي» على تطهير «المسجد النبوي» والسجاد، وتجهيز 18 ألف حافظة مياه زمزم موزعة في أنحاء المسجد، وتهيئة 30 ألف سجادة وسطحه وساحاته الخارجية، بالإضافة إلى تهيئة جميع البوابات المؤدية للمسجد النبوي وعددها 100 باب لضمان تيسير وسهولة دخول المصلين من وإلى «المسجد النبوي».

وجهزت الوكالة، عربات التنقل وعربات كبار السن على المداخل لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبها، رفعت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين «المسجد الحرام» و«المسجد النبوي» كامل جاهزيتها استعداداً لاستقبال المصلين لصلاة «عيد الفطر المبارك»، وأشارت الرئاسة، إلى تجنيد 400 موظف لاستقبال المصلين وتوجيهيهم إلى المصليات وتنظيم الدخول والخروج من وإلى «المسجد الحرام»، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما كثفت خدمات السقيا لتوزيع عبوات «ماء زمزم» عن طريق1100 عامل، فيما بلغ عدد الحافظات 25000 والحقائب الخاصة بحمل عبوات ماء زمزم 250 حقيبة عدد العربات الذكية 80 عربة سعة 80 لترا.

الرئاسة: ترجمة المسائل الشرعية للزوار إلى عدة لغات

وخصصت الرئاسة، من يقوم بترجمة المسائل الشرعية للزوار إلى عدة لغات، عبر برنامج «نرشدكم بلغتكم» بترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة وعبر الهواتف المجانية الموجودة داخل «المسجد الحرام»،

رئاسة شؤون الحرمين تخصص أكثر من 90 مصلى للنساء

كما خصصت الرئاسة أكثر من 90 مصلى للنساء يشرف عليها أكثر من 120 موظفة، فيما تم تجهيز 1000 موظفة من الكوادر النسائية للوقوف على قدم وساق لخدمة قاصدات «بيت الله الحرام»

وأجرى الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس الأحد، اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن الرئيسين تبادلا التهاني الأخوية بمناسبة حلول «عيد الفطر المبارك».

وأكد الرئيسان، خلال الاتصال، متانة العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين وحرصهما على مواصلة توطيدها وتنويعها.

وفي الإمارات، أصدر ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد، أمرا يقضي بصرف عيدية لأطفال الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة «تنمية المجتمع» والمسجلين في الحكومات المحلية، وشملت الأطفال دون سن 18 عاما.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الأوقاف، أمس الأحد، أن أول أيام عيد الفطر المبارك، اليوم الاثنين. وأشارت الوزارة، إلى أنها تابعت هلال شهر شوال، بعد مغرب أمس لأحد فتثبت لديها رؤية الهلال.