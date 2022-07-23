عبدالحكيم عبدالناصر يصل ضريح والده لإحياء الذكرى السبعين لثورة يوليو

وصل نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، منذ قليل، إلى ضريح والده بمنطقة كوبري القبة بالقاهرة، وذلك لإحياء ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، والتي مكنت الشعب المصري من استرداد كرامته ووطنه مره أخرى بعدما سُلب منه لسنوات طويلة، وكانت نقطة انطلاق لإنجازات عديدة في الكثير من المجالات المختلفة.

استقبال حافل لنجل عبدالناصر

واستقبل المواطنون عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بحفاوة كبيرة، وأقبل العديد منهم على التقاط الصور التذكارية معه، وعبروا عن حبهم الشديد له ولوالده.

وبدأ نجل الزعيم الراحل عبد الناصر في قراءة الفاتحة لوالده، وقراءة بعض آيات القرآن، والدعاء لوالده بالرحمة والمغفرة.

أسرة عبدالناصر تفتح الضريح بمناسبة ذكرى 23 يوليو

يذكر أن أسرة الرئيس جمال عبد الناصر فتحت ضريحه اليوم أمام المواطنين لإحياء الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، والتي كان الزعيم الراحل واحدا من أيقوناتها البارزة.

ومكنت ثورة 23 يوليو الشعب المصري من استعادة كرامته ووطنه، بعد أن سُلبا منه لسنوات طويلة، وكانت نقطة النهاية في نظام الحكم الملكي في مصر، وبداية لنظام الحكم الجمهوري بالبلاد.