أستاذ تاريخ: «القاهرة 30» تناول فساد ما قبل ثورة 23 يوليو

قالت الدكتور إيمان عامر، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، مدير مركز البحوث التاريخية بجامعة القاهرة، إن السينما المصرية مليئة وعامرة بالأفلام التى تناولت أحداث ثورة 23 يوليو، وذكرت أحداثها مفصلة، موضحة أن من أهم الأفلام التي تناولت أحداث ثورة 23 يوليو هو «القاهرة 30»، الذي تناول فترة الفساد التي أدت إلى الثورة، وهو علامة فارقة في الأفلام التاريخية التي ترصد الأحداث التاريخية والأحوال التي كانت تعيشها مصر من صراعات حزبية وتملق وفساد بمواقع كثيرة، وهو فيلم مهم وجرى رصده كأهم الأعمال حول الثورة.

السينما عالجت أحداث ثورة 23 يوليو

وأضافت أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، ومدير مركز البحوث التاريخية بجامعة القاهرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» المذاع على شاشو قناة «ten»، أنه هناك أعمال مؤثرة بشكل شعبي وبشكل واسع جدا للبسطاء، وتدخل القلب بشكل سريع، حيث ظل فيلم «رد قلبي» فترة طويلة من أهم الأعمال على المستوى الشعبي، حيث كان من أكثر الأفلام تأثيرًا فى الجمهور بسبب تناوله الدرامى لتلك الفترة، حيث استخدم الكاتب الرومانسية بأحداث الفيلم.

أفلام تناولت أوضاع المجتمع عقب الثورة

وأوضحت أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، في مداخلتها مع الإعلاميتين مها بهنسي وسلمى عادل، أن هناك أفلام لم تتناول أحداث ثورة 23 يوليو، لكن تناولت أوضاع المجتمع المصري عقب الثورة، ومن أهم هذه الأفلام، فيلم «الأيدي الناعمة»، الذي أكد على أهمية العمل من خلال تناوله لحال الأثرياء والفروق الاجتماعية بين المواطنين.