رئيس الخدمات الإدارية: جولات الرئيس حول العالم تفتح أفاق جديدة للتنمية

قال هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قدم رؤية مصر لأمن وازدهار واستقرار المنطقة وجذب الاستثمار، خلال أسبوع حافل من الجولات زار خلالها اربع دول بدأت بقمة جدة بالسعودية، ومدينة برلين بألمانيا، وبلجراد بصربيا، وانتهت بزيارة باريس بفرنسا.

مصر بلد الأمن والأمان

وأضاف المهيري في بيان اليوم السبت، أن جولات الرئيس السيسي تعود بالنفع الكبير على المجتمع المصري حيث تؤكد للعالم أجمع حكمة القيادة السياسية وأن مصر بلد الأمن والأمان ولديها مناخ استثماري أمن.

وأوضح المهري، أنّ مباحثات الرئيس شهدت العديد من توقيعات الاتفاقيات ودعوة للاستثمار في مصر، وطرح رؤية مصر للوصول إلى حل في مشكله الوضع الاقتصادي وخاصة الأمن الغذائي والتسويق لقمة التغير المناخي 27 cop بشرم الشيخ.

المهيري: دعم مسيرة التنمية والمشروعات العملاقة

وأكد هشام فاروق المهيري أن أعضاء مجلس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية وجموع العاملين بلجانها الفرعية على مستوى الجمهورية يعاهدون السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في مساندة الدولة المصرية وكل مؤسساتها الوطنية من أجل دعم مسيرة التنمية والمشروعات العملاقة وبرامج حياة كريمة تحت إطار «الجمهورية الجديدة» التي ارسى قواعدها الرئيس السيسي.