نقابة الخدمات الإدارية تستعد للحوار الوطني بورقة عمل

أعلنت النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، أنها تستعد للمشاركة في الحوار الوطني بوثيقة عمل من أجل دولة حديثة وجمهورية جديدة، إذ أكد هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا على إجراء حوار شامل، يشارك فيه كل الفصائل والأحزاب والنقابات العمالية، دون تميز أو أقصاء لأحد.

الحوار الوطني

قال المهيري، في بيان منذ قليل، إن عمال مصر لديهم من المشكلات التي لا يستطيع إخفاءها أحد، وكذلك توضيح حجم الانجازات التي يقوم بها عمال مصر، في جميع القطاعات.

وأضاف المهيري، أن الحوار الوطني وظيفته عرض جميع الأفكار المتاحة لمعالجه كل القضايا السياسيه والصناعيه والاقتصادية من خلال اللجان النقابية للخدمات الاداريه والاجتماعية على مستوى الجمهورية حيث رؤيتهم في الحوار ممثله في قانون العمل الجديد لتحقيق التوازن والعداله بين طرفي علاقة العمل بالاضافه إلى أرساء مبدأ ربط الأجر بالانتاج لطمأنيه المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم الانتاجية.

مطالب العمال

وكذلك حظر فصل العامل من جهة العمل دون العرض على المحكمة العمالية وإلغاء استمارة 6، التي كانت تستخدم في التهديد بفصل العامل وكذلك العماله المؤقته التي مضى عليها أكثر من ٤سنوات حتى يتم تحويلها إلى عقود دائمه وقال هشام فاروق بأن الحوار الوطني سوف يبدأ بعد ماراثون انتخابات النقابات العمالية على مستوى الجمهورية والتي لم يشهد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مند سنوات طويله وذلك في ظل الجمهورية الجديدة.