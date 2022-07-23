الإصلاح والجمهورية الجديدة.. أبرز رسائل الرئيس في خطابة عن ثورة يوليو

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة للمواطنين بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو عددًا من الرسائل، والتي من بينها العلاقة الفريدة بين أفراد الشعب والقوات المسلحة، والتي نستعرضها وخلال السطور التالية.

الثورة تعبر عن العلاقة النموذجية بين الشعب والجيش

- ثورة 23 يوليو جاءت لتسطر في التاريخ نموذجًا للعلاقة بين الشعب والجيش، التي اتسمّت عبر عقود طويلة بالتلاحم والثقة العميقة المتبادلة.

- تحية إعزاز وتقدير للأبطال الذين تقدّموا لقيادة ثورة 23 يوليو المجيدة، وحملوا أرواحهم على أكفّهم، كي يصنوا لوطنهم فجر جديد، وعلى رأسهم الزعماء جمال عبدالناصر، ومحمد أنور السادات، ومحمد نجيب.

- إنّني على يقين من قوة عزيمتنا معا في الاستمرار بخطى ثابتة وواثقة، في الطريق الذي اخترناه جميعًا من أجل الانطلاق للجمهورية الجديدة.

الجمهورية الجديدة تؤسس نسقا فكريا واجتماعيا شاملًا

- الجمهورية الجديدة جمهورية التنمية والبناء والتطوير وتغيير الواقع، جمهورية تؤسس نسقا فكريا واجتماعيا وإنسانيا شاملًا، وبناء إنسان ومجتمع متطور تسوده قيم إنسانية رفيعة.

- نحمل على عاتقنا النهوض بوطننا الغالي وتغيير واقعه للأفضل ولتبقى مصر قادرة على توفير حياة كريمة لأبنائها من الأجيال الحالية والقادمة، أخذًا في الاعتبار متغيرات العصر المتسارعة وشواغله الجديدة.

- لولا جهود الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي التي تحملها الشعب المصري وكذلك المشروعات التنموية العملاقة على امتداد رقعة الدولة، لما كان من الممكن أبدا الصمود أمام تلك الأزمات العاتية التي تجتاح العالم منذ 3 سنوات.

- الإنجازات المتلاحقة التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة، لا سيما في مجالات البنية الأساسية والتجمعات العمرانية الجديدة والطاقة، وتوطين الصناعة باتت شاهدًا على قوة الإرادة المصرية للتقدم وبناء مستقبل أفضل، وتكوين اقتصاد قومي قوي وراسخ.

- الاحتفال بثورة 23 يوليو بمثابة قوة دفع متجددة للعمل والسهر على النهوض بوطننا العزيز، وتحقيق طموحات الشعب في حاضر ومستقبل مشرق، يظلّله الأمن والاستقرار وتزدهر فيه التنمية.