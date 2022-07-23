آمال ماهر تعود للغناء بحفل كبير فى «العلمين» الجمعة 29 يوليو

بعد غياب عن مقابلة الجمهور دام لسنوات، تستعد الفنانة آمال ماهر للقاء جمهورها مجددا فى حفل غنائي كبير فى مدينة العلمين وذلك مع نهاية شهر يوليو الجارى وبالفعل أعلنت الشركة المسئولة عن طرح تذاكر الحفل عن هذا الأمر.

طرح تذاكر الحفل

وطرحت الشركة المسئولة عن تذاكر الحفل البوستر الرسمي لحفل آمال ماهر عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام وكشفت عن أن الحفل سيقام يوم الجمعة المقبلة الموافق 29 يوليو وذلك فى العلمين أرينا.

آمال ماهر تلتقي جمهورها بعد غياب

كما كشفت الشركة المسئولة عن تذاكر حفل الفنانة آمال ماهر بأنه لم يفتح باب الحجز حتى الآن، لكن خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم الكشفت عن جميع فئات تذاكر الحفل لانطلاق الحجز .

يذكر أن آمال ماهر كانت قد أجرت مداخلة هاتفية مع الاعلامى رامي رضوان فى برنامج مساء DMC وكشفت عن أنها بالفعل تحضر خلال الفترة المقبلة لحفل غنائي كبير وقد أوفت بوعدها للجمهور .