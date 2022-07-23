«هات اتنين أصحابك» وابدأ مشروعك.. 6 أفكار «ببلاش»

بدون إعداد دراسات جدوى مرهقة وتحمل أعباء إضافية، يمكنك بدء مشروعك الخاص والحصول على أعلى عائد شهري، عبر تنفيذ أفكار بسيطة ولا تحتاج إلى تمويلات ضخمة أو خبرة وباع طويل في أحد المجالات، بل كل ما عليك هو البداية.

ووفقاً للموقع الرسمي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لمجلس الوزراء، فإنَّ أرباح المشروعات الصغيرة تتخطى الـ 250 ألف جنيه خلال 5 سنوات من بدء النشاط، فيما تتنوع التكاليف الاستثمارية بحسب نشاط المشروع.

ورصدت «الوطن» أفكار 6 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تتميز بارتفاع العائد والأرباح وانخفاض التكاليف الاستثمارية، كما لا تحتاج إلى خبرة بمجال معين، وبعضها يمكن إدارته من المنزل أو «أونلاين».

1. مشروع اكسسوارات الموبايل

تاجر في اكسسوارات الموبايل من سماعات الأذن والأغطية أو الكفرات الشفافة وغيرها، وتعرف على الموردين وأسعار البيع النهائية لضمان ربحية مشروعك، ويمكنك البدء بالبيع للأصدقاء والمعارف والتوسع بعد ذلك في منطقتك والمناطق المجاورة.

2. مشروع مغسلة السيارات

يمكن لأي شخص غسل سيارته بسهولة، وبالتالي لن تحتاج لخبرة طويلة بمجال غسيل السيارات لتدير مشروعك بنفسك، فما عليك سوى معرفة الأدوات والمعدات اللازمة والخامات الخاصة بالتنظيف، مع ضرورة توفير عمالة جيدة تساعدك.

3. توصيل الطلبات للمنازل

يوجد العديد من التطبيقات لتوصيل الطلبات للمنازل، والتي انتشرت بشكل كبير تزامنا مع اندلاع أزمة الوباء العالمي، وتطلب بشكل دوري عمال «دليفري» ولا تشترط خبرة أو سن، وعند امتلاكك سيارة أو سكوتر ستصبح من أصحاب المشاريع.

4. تأجير الممتلكات والسمسرة

من خلال شبكة علاقاتك، وعبر إطلاق صفحتك الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكنك تأجير المحال والشقق وكذلك السيارات، والحصول على عائد مجزٍ من السمسرة أو العمولة، أو قيمة الإيجار نفسه إذا كانت تلك الممتلكات تعود ملكيتها لك أو لأسرتك.

5. التعليم والكورسات «أونلاين»

ليس شرطاً أن تكون مدرسا لإحدى المواد العلمية أو الدراسية، فمجرد امتلاكك لإحدى المهارات والخبرات الحياتية، أو الموهبة وسعة الاطلاع، يمكنك من خلال قنوات اليوتيوب، أو مواقع التواصل الاجتماعي نقل خبراتك للآخرين والتربح من الزيارات، أو حتى الحصول على رسوم واشتراكات لسلسلة حلقات معرفية وحياتية، كخبرات وفنون الطهي للسيدات.

6. العمل مع مقدمي خدمات النقل التشاركي.. «أوبر»

مجرد قدرتك على قيادة السيارة أو الموتوسيكل تمكنك من تحقيق أرباح طائلة، من خلال التعاقد مع شركات النقل التشاركي والتي ستقوم بدور الوسيط، ما يضمن لك مقابل مجزِ لخدمات التوصيل، كما أنك لن تحتاج للتفرغ التام لتلك الأعمال والمشروعات.