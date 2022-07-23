بـ 1000 جنيه.. أكسب عائد أسبوعي 3% من البنك الأهلي المصري

يفضل القطاع العائلي إيداع مدخراته بالبنوك العاملة في مصر والحصول على عوائدها بشكل دوري، باحثًا عن الفوائد التفضيلية ومميزات أخرى مثل قيمة الوديعة وآجالها وفئاتها ودورية صرف العائد، والتي تختلف من بنك لآخر.

ووفقًا لموقع البنك الأهلي المصري، فإنَّ أقصر دورية لصرف عوائد الودائع لدى البنك لا يتجاوز أسبوع، فيما يصل أطول آجال صرف عائد للوديعة إلى 7 سنوات.

الحد الأدنى للوديعة بالبنك الأهلي: 1000 جنيه

وأشار أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، إلى أنَّ الحد الأدنى لفتح وديعة البنك الأهلي المصري يبدأ من 1000 جنيه، ويتم استرداد كامل قيمة المبلغ المودع بحلول موعد الاستحقاق.

مميزات ودائع البنك الأهلي

- الحد الأدنى لفتح ويعة بالبنك الأهلي يبدأ من 1000 جنيه.

- تتراوح ودائع البنك الأهلي المصري بعائد ما بين 7 أيام إلى أكثر من 7 سنوات.

- عائد متنوع وفقا لقيمة الوديعة، ويصل لـ 3% للودائع بأجل 7 إلى 15 يوم، و4.5% لودائع بأجل 30 إلى 60 يوم، و5% للودائع بأجل 7 سنوات.

- إمكانية كسر الوديعة أو استرداد قيمتها لآجال 7 أيام و7 سنوات قبل نهاية المدة، في إطار الشروط المعلنة من البنك الأهلي المصري.

- الحصول على تمويلات وقروض بضمان الوديعة، تصل إلى 90% من قيمتها.

- إمكانية إصدار بطاقات ائتمان للعميل صاحب الوديعة، أو السحب على المكشوف بضمانها.

- إصدار ودائع بالعملات الأجنبية، مثل ودائع بالدولار الأمريكي، أو اليورو، أو الجنيه الاسترليني، أو الريال السعودي، بآجال عام.

- تنوع دورية صرف العائد، والذي يصرف شهريًا بفائدة 4.6%، أو ربع سنوي 4.61%، أو نصف سنوي 4.64%، أو سنوي 4.75%، أو صرفه بحلول موعد الاستحقاق بنهاية مدة الوديعة بالبنك الأهلي المصري.