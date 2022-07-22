يرغب الشباب والأسر المصرية، في امتلاك شقة، والحصول على وحدة سكنية لا يجب أن يكون «حلما»، بل حق أصيل لجميع المواطنين، وهو ما أكد عليه وتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم، ورأيناه في مبادرات رئاسية، أُطلقت بتوجيهات منه، وأحدثها مبادرة الـ3% متناقصة للتمويل العقاري، لشريحتي متوسطي ومحدودي الدخل، التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام تقريبا.

مبادرات التمويل العقاري من البنك المركزي المصري

فيما سارعت البنوك المحلية، خاصة الحكومية منها، في المشاركة في مبادرات التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي، وكان البنك الأهلي المصري في مقدمة البنوك المشاركة.

قروض البنك الأهلي لتمويل وحدات سكنية

يستهدف أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول في السوق المحلي، البنك الأهلي المصري، زيادة حجم قروض التمويل العقاري للشباب والأسر المصرية، التي تبحث عن سكن ملائم لحياة كريمة.

وتيسيرا على المواطنين الراغبين في امتلاك وحدة سكنية من خلال مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، أوضح البنك الأهلي المصري، الشروط ومواصفات الوحدة المُراد تمويلها عبر موقعه الرسمي كالتالي:

شروط التمويل العقاري للوحدات السكنية من البنك الأهلي المصري

1. أن يكون صاحب الطلب مواطن مصري الجنسية.

2. محل الإقامة الدائم بجمهورية مصر العربية.

3. ألا يقل عمره عن 21 عام، وألا يزيد عن 60 عاما بنهاية مدة القرض.

4. فترة سداد القرض: تصل إلى 20 و30 عاما وفقا لأحدث مبادرات التمويل العقاري.

5. سعر الوحدة السكنية المراد تمويلها: يتم تحديدها من صندوق الاسكان لمحدودي الدخل.

6. الدخل الشهري لصاحب الطلب وأسرته في حدود المعلن عنه من الصندوق.

7. يجب ألا يكون المستفيد سبق له الحصول على شقة ضمن المبادرات أو زوجته.

8. ألا يمتلك المتقدم أي وحدة سكنية ولو منقولة إليه بالميراث.

9. الموظفين: عدم بلوغ سن المعاش بإنتهاء فترة التمويل.

شراء وحدات سكنية بقروض البنك الأهلي.. وكيفية السداد

- يقوم العميل عند استيفاءه للشروط، بدفع مقدم قيمته 20% من سعر الوحدة وفقا للتقييم.

- الحد الأقصى لسداد مقدم الشقة المراد شرائها يجب ألا يتجاوز 40% من سعرها.

- قيمة قروض البنك الأهلي لشراء وحدات سكنية: تصل إلى 80% من سعر الشقة.

- الفوائد: بحسب المعلن مسبقا من البنك المركزي المصري، ولا يتغير مهما ارتفعت أسعار الفائدة.

- الأقساط: لا تتجاوز 40% من صافي الدخل الشهري للعميل.

- بدون مصروفات أوعمولات والاستعلام مجاني.

- إصدار وثيقة تأمين على الحياة والعجز الكلي مجاناً.

- الغرامة عند التأخر في سداد الأقساط: 2% على المبالغ المستحقة.

المصاريف و العمولات:

الأوراق والمستندات المطلوبة

1. صورة البطاقة الشخصية.

2. شهادة القيد.

3. إيصال مرافق حديث.

4. إثبات دخل.