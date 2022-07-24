التعليم العالي تناشد طلاب الثانوية وما يعادلها: احذروا الكيانات الوهمية

حذر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق، طلاب الثانوية العامة 2022 ومايعادلها من الشهادات «العربية والأجنبية والأزهرية والدبلومات» من الكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها للوزارة ، وتقوم بتقديم الخدمة التعليمية ومنح عدد من الشهادات المزورة للطلاب، مؤكداً أن جميع المؤسسات التعليمية المعتمدة من قبل الأعلى للجامعات الحكومية سواء من معاهد أو جامعات أو أكاديميات داخل مصر وخارج متاح كافة بيناتها عبر المنصات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وموقع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

تنسيق الجامعات الحكومية 2022

و أكد رئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة إلى «الوطن» أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تواصل تكثيف عملها خلال الفترة الحالية لملاحقة أي كيانات أو مؤسسات وهمية تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والجامعات، و ضبطها وغلقها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم، مؤكداً على جميع الطلاب بعدم الانسياق خلف مروجي الإعلانات الوهيمة للمؤسسات غير المعتمدة، مؤكدا ان جميع اسماء المؤسسات التعليمية المعتمدة من قبل الأعلى للجامعات موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وفي السياق ذاته تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعدادتها لتنسيق القبول للجامعات الحكومية ٢٠٢٢ من خلال تجهيز البرامج الجديدة لاتاحتها امام الطلاب وكذلك تجهيز مكاتب الحاسب الآلي لإجراء عملية التنسيق الإلكتروني المختلفة من خلال الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني مع التشديد على تذليل كافة العقبات أمامهم والتسديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد ١٩.

وأكد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الاقصر على الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا و الجاهزية التامة لأعمال تنسيق القبول بالجامعات و اختبارات القدرات ٢٠٢٢ وفقا للضوابط والقواعد التي حددها المجلس الاعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.