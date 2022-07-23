تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة أقسام كلية التمريض ببنها

تنطلق الأسبوع الجاري اختبارات القدرات بكلية التمريض ببنها والتي تعد شرطا أساسيا للقبول بالكلية ضمن تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة، حيث يتزايد البحث عن الكلية ورسالتها وريتها والأقسام الدراسية بها لشريحة كبيرة من الطلاب الراغبين للالتحاق بالكلية.

«الوطن» تستعرض أقسام كلية التمريض جامعة بنها لطلاب الثانوية العامة 2022 في إطار خدماتها لقرائها مع تنسيق الجامعات 2022.

أقسام كلية التمريض بجامعة بنها

تضم كلية التمريض جامعة بنها لطلاب الثانوية العامة المقبلين على تنسيق الجامعات 2022 عددا من الأقسام هي:

التمريض الباطني والجراحي

صحة المجتمع

إدارة التمريض

صحة الأم والرضيع

التمريض النفسي والصحة النفسية

تمريض الأطفال

للحصول علي كل المعلومات عن كل قسم وتفاصيل الالتحاق به والشروط والمميزات من هنـــــــــــــــــــا

رؤية وأهداف ورسالة كلية التمريض ببنها

حددت كلية التمريض ببنها رية واهداف رسالة لطلابها وللمجتمع المحيط تتمثل في:

الأهداف:

تطوير الكلية لتكون مركز إشعاع علمي في عمليات التعليم والتعلم في مجال التمريض.

الرسالة:

الالتزام بإعداد خريج على درجة عالية من الجودة قادر على تقديم الرعاية التمريضية الشاملة طبقا للمعايير القومية المرجعية.

الرؤية:

أن تكون كلية التمريض جامعة بنها مركزاً للتميز والريادة بين كليات التمريض محلياً وإقليميا.

وتعد كلية التمريض من كليات جامعة بنها التي تشترط الالتحاق فيها اختبارات القدرات وفق تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة، حيث تعد مهنة التمريض من المهن المقدسة التي تؤدي دوراً بارزاً في الارتقاء بصحة الفرد والأسرة والمجتمع بأكمله.