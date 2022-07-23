تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة.. أقسام كلية الفنون التطبيقية

مع الإعلان عن موعد إطلاق اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة تتزايد عمليات البحث حول كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، والتي تعد احد كليات الجامعة والتي تشترط إجراء اختبارات قدرات للقبول بها حيث رفعت الكلية درجة الاستعدادات لانطلاق اختبارات القدرات في الفترة من 25 يوليو الجاري إلى 6 أغسطس المقبل.

«الوطن» تستعرض اقسام وبرامج كلية الفنون التطبيقية الدراسية بجامعة بنها في إطار خدماتها لقرائها علي مدار الساعة وخدمة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور في إطار متابعة تنسيق الجامعات 2022.

برامج وأقسام كلية الفنون التطبيقية ببنها

تضم كلية الفنون التطبيقية 9 اقسام وبرامج دراسية لمختلف الطلاب الملتحقين بالكلية هي:

برنامج علوم تصميم وإنتاج الأثاث:

يطمح برنامج علوم تصميم وإنتاج الأثاث بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها إلى التميز علميا وتطبيقيا على المستوى المحلي والإقليمي لخريج القسم من خلال مناخ يدعم الإبداع والابتكار والصناعة بشكل ملهم لتحقيق الريادة والتفوق بالنسبة للقطاع المحلي والإقليمي في مجال تصميم وإنتاج الإثاث بشكل علمي وتطبيقي.

قسم الغزل والنسيج والتريكو:

ﯾﺳﻌى ﻗﺳم اﻟﻐزل واﻟﻧﺳﯾﺞ واﻟﺗرﯾﻛو -ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻔﻧون اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ- ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﮭﺎ إﻟﻲ اﻟﺗﻣﯾز اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ على اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ والإﻗﻠﯾﻣﻲ.

قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز:

يسعى قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز بكلية الفنون التطبيقية ببنها إلى اكتساب ثقة المجتمع في خريجيه، وتبوء مكانة متميزة بين كل أقسام طباعة المنسوجات في كليات الفنون التطبيقية المصرية المناظرة من خلال توفير بيئة متميزة للتعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في الأربع سنوات القادمة.

قسم الملابس الجاهزة:

يهدف القسم إلي إعداد وتأهيل خريج وباحث مبدع في مجالات تكنولوجيا وتصميم الملابس قادر على التعامل مع أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية لتلبية احتياجات سوق العمل بما يحقق تنمية البيئة وتطور المجتمع.

قسم التصميم الصناعي:

لإعداد مصممين صناعيين قادرين على الابتكار وأداء البحث العلمي وإدارة عمليات التصميم والتطوير وحل مشكلات الصناعة والإنتاج، وتلبية احتياجات سوق العمل وإثراء علوم التصميم من خلال بحوث ودراسات تساهم في تنمية وتطوير وخدمة المجتمع والبيئة المحيطة ودفع قطاعات التصميم والتصنيع المختلفة ذات الصلة نحو العالمية متمسكين بأخلاق المهنة.

قسم المنتجات المعدنية والحلى:

يلتزم برنامج المنتجات المعدنية والحلى جامعة بنها بتخريج مصمما ومهندسا قادرا على الابتكار والمنافسة على المستوى المحلي وتقديم بحوث علمية ذات جودة عالية طبقا لاحتياجات المجتمع الصناعي وخدمات مجتمعية متميزة في إطار القيم الأخلاقية والإنسانية.

قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم:

يسعى برنامج النحت والتشكيل المعماري والترميم للوصول إلى مستوى متقدم علميا وثقافيا وفنيا ومهاريا وتطبيقيا، وذلك من خلال مناخ يحفز على الابتكار والابداع بشكل ملهم لتحقيق التقدم والتفوق بالنسبة للقطاعات العمل المختلفة فى مجالات النحت والتشكيل المعماري والترميم بشكل علمي تطبيقي.

قسم الإعلان والطباعة والنشر:

إعداد مصمم جرافيكي قادر على الابداع والابتكار الفني في مجال الإعلان والطباعة والنشر وقادر على تلبية احتياجات سوق العمل والمشاركة الفعالة في تطوير تصميم الإعلان وطباعته، وإجراء أبحاثا علمية وفنية تنافسية وتقديم خدمات واستشارات بحثية للمجتمع.

برنامج علوم تصميم وإنتاج الأثاث:

يطمح برنامج علوم تصميم وإنتاج الأثاث بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها الى التميز علميا وتطبيقيا على المستوى المحلى والإقليمي لخريج القسم من خلال مناخ يدعم الابداع والابتكار والصناعة بشكل ملهم لتحقيق الريادة والتفوق بالنسبة للقطاع المحلي والإقليمي في مجال تصميم وإنتاج الأثاث بشكل علمي وتطبيقي.

رسالة كلية الفنون التطبيقية ببنها

تتلخص رسالة كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها حيث تلتزم الكلية بتخريج مصمما ومهندسا قادرا على الابتكار والمنافسة على المستوى المحلي وتقديم بحوث علمية ذات جودة عالية طبقا لاحتياجات المجتمع الصناعي وخدمات مجتمعية متميزة في إطار القيم الأخلاقية والإنسانية.