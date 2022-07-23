تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة.. اقسام «تربية رياضية» في بنها

مع بدء العد التنازلي لإعلان نتيجة الثانوية العامة وانطلاق تنسيق الجامعات 2022 تتزايد عمليات البحث عن كلية التربية الرياضية بنين وبنات بجامعة بنها والتي تضم عددا من الأقسام العلمية والدراسية ويقبل عليها الطلاب، حيث تشترط الكلية للقبول فيها إجراء اختبارات القدرات والتي من المقرر أن تنطلق في 25 يوليو الجاري وحتي 6 أغسطس المقبل.

«الوطن» تستعرض اقسام كلية التربية الرياضية ببنها بنين وبنات في إطار خدماتها لقرائها علي مدار الساعة في إطار تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة.

أقسام كلية التربية الرياضية بجامعة بنها

وتضم كلية التربية الرياضية بنين وبنات بجامعة بنها عددا من الأقسام الدراسية والتعليمية لطلاب الثانوية العامة هي:

المناهج وطرق التدريس في التربية الرياضية

الإدارة الرياضية والترويح

العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية في التربية الرياضية

علوم الصحة الرياضية

التدريب الرياضي وعلوم الحركة

نظريات وتطبيقات الرياضات المائية

نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان والمضمار

نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية

نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب

نظريات وتطبيقات رياضات المنازلات

وعن التفاصيل الكاملة لكل قسم وبرامجه الدراسية وكيفية الإلتحاق به من هنــــــــــــــــا

أهداف ورسالة ورؤية كلية التربية الرياضية ببنها

حددت جامعة بنها أهداف ورسالة ورؤية للكلية كالتالي:

الأهداف:

تبادل الخبرات والمعلومات مع الهيئات والمؤسسات التعليمية والثقافية المصرية والعربية والدولية والتعاون.

الرسالة:

إعداد كوادر علمية مؤهلة تلبى حاجات ومتطلبات سوق العمل من خلال مواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية الحديثة.

الرؤية:

تسعى الكلية ان تكون منبعا للتقدم والتميز في مجال التربية البدنية والرياضة من خلال الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي.