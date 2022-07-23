تنسيق الكليات 2022 لطلاب الثانوية وما يعادلها.. اعرف موعد انطلاقه

تبدأ الجامعات الحكومية الاثنين المقبل استقبال الطلاب الراغبين في أداء اختبارات القدرات 2022 وفقاً للضوابط والتوجيهات والقرارات المتعلقة بها، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحة أنه في ما يتعلق بتنسيقات الكليات 2022 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، سيتم العمل بها وفتح باب التسجيل في شهر أغسطس المقبل لطلاب الثانوية العامة، عقب ظهور النتيجة، وذلك وفقاً للقواعد والحدود التي سيتم الكشف عنها لاحقًا من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيقات الكليات 2022 - 2023

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موقع التنسيق الإلكتروني عبر بوابة الحكومة المصرية، هو المخصص لكل ما يتعلق بتنسيقات الكليات 2022 لجميع الشهادات بالنسبة للجامعات الحكومية والمعاهد، موضحة أن كل شهادة لها مواعيد محددة لإجراء عملية التنسيق الخاصة بها واختيار الكليات، وفقًا لعدد من الضوابط والاشتراطات، أهمها تحقيق الحد الأدنى لمرحلة تسجيل الرغبات، مشيرة إلى أن جميع الخدمات عبر موقع التنسيق الإلكتروني مجانية.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية استعداداتها لاختبارات القدرات 2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والتي من المقرر أن تبدأ الاثنين المقبل، وفقًا للضوابط والقواعد التي حدّدها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار.

وأكد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باختبارات القدرات 2022 للكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات بجانب تحقيق الحد الأدنى للقبول، لافتًا إلى أنه جرى تسخير جميع الإمكانيات لتذليل العقبات حال رصد أي مشكلات تتعلق بها.