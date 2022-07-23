سر غياب عادل إمام عن حفل زفاف ابنه شقيقه.. هل السبب حالته الصحية؟

تساؤلات كثيرة طرحها الجمهور منذ مساء أمس الجمعة، بعد غياب الزعيم عادل إمام عن حفل زفاف ابنه شقيقه المنتج عصام إمام، وهذا وضع الجمهور في حيرة حول وضعه الصحي.

غياب الزعيم عادل إمام عن حفل زفاف ابنة شقيقه

وقال المنتج عصام إمام في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الزعيم عادل إمام بصحة جيدة ووضعه الصحي مستقر بشكل كبير، وأن سبب غيابه عن حفل زفاف ابنته كان حفاظا عليه من فيروس كورونا وحتى لا يصاب بأي عدوى.

فرح ابنة شقيق عادل إمام

يذكر أن فرح عصام ابنه شقيق الزعيم عادل إمام، أقيم مساء أمس الجمعة، في أحد فنادق القاهرة وسط حضور عددًا كبيرًا من الفنانين منهم يسرا ولبلبة وليلى علوي وغيرهم.